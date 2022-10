Una actriz de La que Se Avecina lanza un importante mensaje sobre su estado de salud

2 Se lee en minutos H. M.



La Que Se Avecina continúa su trama una temporada más y ya son trece en total. La serie de comedida española, basada en otro clásico que mantuvo a los hogares españoles pegados a la pantalla, Aquí No Hay Quien Viva, no frena su emisión pese a la importante pérdida de actores que ha sufrido con el paso de las temporadas desde sus inicios. Aunque esta decimotercera recopilación de capítulos no verá la luz hasta el próximo año 2023 (fecha aun por confirmar), varios detalles han sido revelados, como el cambio de plató y el abandono de actores icónicos.

La Calle Contubernio, localización en el centro de Madrid que sustituirá a la urbanización Mirador de Montepinar, no verá pasear por su rellano a dos imprescindibles desde la primera temporada: Jose Luis Gil y Cristina Medina. El estado de salud de ambos actores ha sido delicado este último año, ya que el primero se encuentra recuperándose de un ictus, y la segunda continúa su lucha contra el cáncer.

Cristina Medina no ha dejado de compartir sus avances y vivencias en su Instagram, en cuya descripción incluye un claro mensaje sobre la actitud con la que afronta la enfermedad: #Combatiendocontraelcancer #ayudaatuscercanos. La actriz, que tampoco ha dejado de apoyar en ningún momento a su amigo Jose Luis Gil en su recuperación, ha mandado varios mensajes de ánimo a las personas que están pasando por la misma situación o, en su defecto, tienen a alguien cercano pasando por ello.

Uno de los últimos vídeos que ha lanzado a su perfil es de total optimismo: “Me voy encontrando mejor. Esa sensación de la que tanto me hablabais ha llegado. Es una cuestión de confianza en la vida y es verdad que la vida continúa para los que tenemos la suerte”. Medina ha querido hacer hincapié en esas personas que se encuentran recuperándose del tratamiento más duro y ha compartido el truco con el que está sobrellevando la situación de una forma mucho más saludable: “Hay esperanza. El ejercicio es muy importante, no me canso de decirlo. A mí me está salvando la vida”.

Refuerzos en La Que Se Avecina:Pese a la ausencia de dos personajes imprescindibles para la trama, la productora de La Que Se Avecina ha fichado a diez nuevos actores que se incorporarán al elenco en esta decimotercera temporada: Álex Delacroix, Félix Gómez, Carlos Chamarro, Mamen García, Laura Gómez Lacueva, Margarita Asquerino, Álex Gadea, Inma Pérez Quirós, Jaime Riba y Elizabeth Larena.

