Las redes se mofan del brutal error de un presentador de Mediaset: "No me puedo creer que haya hecho eso, es lamentable"

Ya es verano' no ha terminado con los mejores datos de audiencia su ciclo estival en Telecinco. Hace unos meses, la productora Unicorn Content ha reorganizado la cúpula y los contenidos del magacín, calcando el esquema por el que apostaba el cancelado 'Viva la vida', según ha conocido en exclusiva Yotele.

Tras la reducción a la mínima expresión de la sección de Frank Blanco, la que peor funcionaba en audiencia y que lastraba todo el espacio, la semana pasada se potenciaron los contenidos de corazón con una entrevista en exclusiva a Ana María Aldón y se la fichó como colaboradora.

A nivel interno, la productora de Mediaset decidió cambiar la dirección de 'Ya es verano', lo que supuso la llegada de Sonia Domínguez y la salida de Lorena Correa, que estuvo al frente de 'Ya son las ocho' y ahora se incorporará al espacio 'En el punto de mira'.

Pero una vez terminado el verano, el programa ha finalizado sus emisiones. El presentador al cargo, Frank Blanco, se ha quedado sin trabajo de momento en Mediaset, aunque sigue en plantilla. Actualmente lo podemos ver en "El Circ" un programa de la televisión catalana al que se ha llevado alguna que otra colaboradora, como Cristina Porta, por ejemplo.

Sin embargo, este presentador, a pesar de ser muy querido por la audiencia, ha metido la pata de lo lindo. En un tuit, el catalán mencionó un anuncio de una cuenta falsa de Mediaset en el que se insinuaba la vuelta de Gran Hermano. Blanco no se percató del error y siguió para delante, lo que provocó las risas de sus seguidores, aunque también algún insulto que otro: "No me puedo creer que haya hecho eso, es lamentable", dice uno; "Es que Frank tiene eso que le perdonas todo, es buena gente, le contrataron en el programa equivocado, ¡qué pena!", escribe otro.

