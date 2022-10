Juan Carlos Mesa: "Los desfiles son cosa del pasado, se llevan los 'fashion-show'"

"Los desfiles son cosa del pasado, se llevan los 'fashion-show'", ha dicho a Efe el diseñador Juan Carlos Mesa, que ha presentado un trabajo ecléctico inspirado en el emperador romano Heliogábalo, "la primera persona trans de la historia que expresó su deseo de cambiar de sexo quirúrgicamente y de vestir de mujer".

"La ropa se ve en cualquier sitio, en la calle, en las pantallas, en tiendas y pasarelas, pero lo que mola es ver un espectáculo con ropa que te llegue al alma, con la que te identifiques", añade Mesa.

Y con esa intención, en la primera jornada de la pasarela madrileña primavera-verano 2023, Mesa ha organizado un desfile teatral en el que ha destacado la puesta en escena del director artístico Dani Pannullo.

La figura de Heliogábalo, emperador romano del siglo III d.C, ha inspirado el nuevo trabajo de Mesa en el que prima el color y los patrones geométricos que brindan libertad de movimiento.

"Los escándalos sexuales y los delirios de poder eran lo más destacado de su gobierno", explica el diseñador quien asegura que tomando esa referencia más "la idea de la feminidad y el deseo" ha creado un nuevo trabajo en el que priman los volúmenes y los drapeados.

A lo largo de cuarenta y cinco salidas, se han visto vestidos de noche junto a piezas de día como camisas o chaquetas en los que destacan aplicaciones y bordados.

Los detalles artesanales han vertebrado el nuevo trabajo de Juan Carlos Pajares (Guadalajara, 1993) quien apuesta por prendas de verano e invierno que se dan la mano mediante diseños innovadores.

"Esta colección es un canto a la artesanía", ha dicho el diseñador, quien ha aportado su granito de arena para que "el trabajo de los artesanos no muera".

"No es una colección pretenciosa", añade Pajares, que ha llevado a sus prendas la artesanía típica de Castilla-La Mancha salpicándolas con detalles de cerámica, vidrio soplado, bordados a mano, croché o tejidos realizados en telares centenarios.

Antiquísimas técnicas que Juan Carlos Pajares, quien ha vestido a Georgina Rodríguez, Tini, Nathy Peluso o Rosalía, recupera y dota de nuevos códigos estéticos en prendas sofisticadas, siluetas sexis como un vestido con más de mil medallas de cerámica que recreaban el estilo de Paco Rabanne.

At #MBFWMadrid, @jcpajares presented their third annual collection where summer, winter and timeless styles come together.



It is a tribute to the centenary techniques in danger of extinction that show that craftsmanship is true luxury. pic.twitter.com/4MaLSzsSp4