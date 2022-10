El detalle de la marca blanca de Día que ha revolucionado a los consumidores

1 Se lee en minutos



Día ha sido desde hace años una de las cadenas de supermercados con más implantación en nuestro país. Hace varios meses esta factoría tuvo que superar una de las crisis más importantes de su historia. Los accionistas llegaron incluso a dudar de su rentabilidad a pesar de las alianzas que había establecido tanto con pequeños comercios como con empresas tipo ING.

Pero si por algo ha destacado siempre día ha sido por su apuesta por la marca blanca. Se trata de productos que no son de marcas conocidas pero que, evidentemente, se venden más baratos. El tema es que desde hace meses están rulando por el Twitter imágenes de los usuarios en los que muestran la marca blanca de este supermercado en cientos de productos y enseña como juegan con el nombre del supermercado. ¿Un ejemplo? El primero que empezó a triunfar en las redes sociales y que ya ha sido “gustado” por cientos de personas.

El primer establecimiento de esta cadena de descuentos se abrió en el año 1966. Desde entonces han abierto supermercados de muchos tipos. Entre otros compraron cadenas como la de El Árbol, que tenía una gran expansión en Asturias y en Castilla y León entre otras comunidades autónomas.

Pero el tuit anterior no fue el único que triunfó. Luego vinieron otros que incluso mostraron las latas de bebida energética del día como bebida “dia-bolica”.

Pero Día no es la única marca con la que se promociona este supermercado. Tiene todo tipo de negocios como los Dia and Go que son supermercados en los que se vende comida preparada lista para comer o La Plaza de Día que se venden como centros más especializados en productos frescos que los que hay en los centros comerciales de este tipo. Día también tiene una amplia cuota de mercado en pequeño comercio relacionado con la perfumería y la estética. No en vano Clarel es una de las franquicias más extendidas por todo el país. Se calcula que en España entre ambas marcas suman casi 4.000 tiendas, muchas de ellas pequeñas y de proximidad.

Noticias relacionadas