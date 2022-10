El producto de Ikea del que todo el mundo habla (y que cuesta cinco euros)

2 Se lee en minutos R. P.



Ikea es la gran cadena de muebles sueca que lleva años conquistando el corazón de los españoles. Cuando se coló en nuestros hogares por primera vez fue cuando abrió sus primeras tiendas en las grandes capitales. Sus precios económicos basados en buena medida en la producción continua en cadena de muebles y en que los venden sin montar (el precio del montaje y el traslado que en el caso de los muebles suele ser elevado depende en este caso del comprador) han hecho que tenga cada vez más adeptos.

Pero que haya dado con la clave del éxito no significa que Ikea no esté intentando modernizarse. Ni mucho menos. A lo largo de los últimos años la cadena sueca ha aprendido del coronavirus y de la necesidad de acerar las tiendas a los consumidores. Y lo ha hecho con pequeños comercios que van abriendo en el centro de las ciudades y que permiten que los clientes compren por internet y que Ikea se lo lleve a ese comercio en lugar de a su casa.

Pero muchas veces lo que buscan los clientes que acuden a este tipo de tiendas no son objetos o muebles muy sofisticados y que tengan miles de accesorios. Sino más bien cosas sencillas que hagan que mejore nuestra organización del hogar. En este sentido en los últimos meses hay unas cajas de las que habla todo el mundo y que se han puesto más que de moda. Se trata de las cajas Variera en las que se pueden meter desde embutidos para guardar con queso en la nevera hasta especias o cualquier cosa que hasta ahora tenías tirada por la cocina o por la despensa. Las cajas miden 24 por 17 centímetros y son aptas para cualquier tipo de superficie. Las encuentras tanto en la web de IKEA como en su apartado de cocina. ¿Lo mejor? El precio, que apenas supera los 5 euros.De hecho el comercio on line ha sido siempre la gran pelea de los clientes de Ikea que se quejaban de los elevados precios que tenía la cadena de muebles suecos para llevarte lo que quisieras a tu casa. Ahora hay dos tipos de tarifa de tal manera que si el mueble en cuestión no es excesivamente caro Ikea te lo puede llevar a casa por un precio un poco más reducido del que solía tener antes. No obstante los técnicos de marketing de la cadena sueca (que te obliga a recorrer casi toda su tienda para comprar algo) saben que donde se ganar realmente dinero es haciendo que el cliente vea toda la exposición porque siempre se acaba llevando algo más de lo que pensaba en un primer momento.

