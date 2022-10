La oferta de Alcampo de la que todo el mundo habla y que se agota en sus hipermercados

2 Se lee en minutos R. P.



Alcampo es uno de los supermercados de origen extranjero con presencia desde hace más años en España. De hecho tuvo a principios de los 2000 una gran expansión gracias a la compra de otras pequeñas entidades como Champion. Fue entonces cuando estos hipermercados acercaron todavía más su producto al cliente de ciudad. Hasta ese momento Alcampo estaba enfocado más al cliente que iba los fines de semana a hacer compras grandes a los hipermercados situados a las afueras de las grandes ciudades.

Pero no solo de alimentos frescos y de productos de primera necesidad se vive. En el Alcampo también han descubierto que puede ser un importante nicho de negocio todo lo que tiene que ver con la venta en una temporada concreta. Y en este sentido los roscones de Reyes se han establecido como un “must”. No en vano en el supermercado Alcampo se venden como de “elaboración propia” y en su último catálogo el precio no llegaba a los cinco euros. Una cantidad ridícula si se compara con los que se venden en otros supermercados, centros comerciales o incluso en confiterías en donde el precio es el más abultado de todos porque también su producto es el más artesano.

En los últimos meses este hipermercado ha intentado ganar nueva clientela con la puesta en marcha de proyectos como el Club Alcampo. Una tarjeta de fidelización que es una copia exacta de la que tienen otros centros comerciales. Hasta ahora, de hecho, Alcampo era de los pocos hipermercados que no tenía un producto de fidelización de este tipo. Como reclamo a todo aquel que se haga socio desde Alcampo prometen tres euros de descuento en la primera compra sin la necesidad de hacer un gasto mínimo en ningún momento. Junto con la tarjeta ofrecen descuentos especiales y únicos para los clientes de su club vip.

Alcampo es una empresa propiedad del grupo francés Auchan (de hecho así se llama su marca blanca, una de las más consumidas por quienes quieren ahorrar algo en su compra diaria). Según la Wikipedia a finales del año pasado la cadena contaba con 62 hipermercados y un total de 248 supermercados distribuidos por toda España. Pero es que además tiene otros negocios como las gasolineras, que tienen un precio muy atractivo para los consumidores y que también generan, por ello, un interés entre los clientes que acuden a estos centros comerciales.

Alcampo está presente en casi todas las capitales de provincia españolas en donde además de supermercado tiene otros servicios como los de financiación para grandes electrodomésticos o muebles.

