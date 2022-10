Mercadona busca empleados para sus supermercados en Cataluña y lanza esta oferta de empleo: así te puedes inscribir

2 Se lee en minutos R. P.



Mercadona ha conseguido convertirse en los últimos meses en uno de los supermercados con mejores empleados del país. Y no solo lo dicen sus directivos, que cada año durante la presentación de resultados de la compañía valenciana sacan pecho de los buenos datos que ofrecen las encuestas internas de satisfacción. También lo dicen sus empleados. No hay quién no quiera trabajar en estos distribuidores de alimentos.

La plantilla crece día a día y ahora desde la empresa acaban de sacar una oferta de empleo (a la que puedes acceder a través de este enlace) para contratar personal en su supermercado de Sant Celoni, Llinars del Vallés y Cardedeu en Cataluña. Se ofrece un contrato temporal en el que se valora el dinamismo y el pensamiento crítico. Se busca carniceros, pescaderos, cajeros, panaderos, fruteros, limpieza, reposición… Se ofrece un contrato temporal de 40 horas semanales de lunes a sábado con jornadas laborales de cinco días garantizados más dos de descanso.

El turno será de mañana o de tarde. La formación práctica será remunerada y el salario bruto mensual es de 1.338 euros.

De hecho en los últimos años se ha hablado mucho del elevado sueldo que cobran quienes trabajan dentro de la compañía pero no solo cajeros o reponedores. En la factoría de Mercadona en Valencia y en otros grandes centros con los que cuenta distribuidos por todo el país han dado empleo a informáticos, médicos o periodistas. Se trata de perfiles muy demandados y que le sirven a la firma para complementar todas las necesidades que se le presentan en el día a día.

Además de lo buenos que parecen sus salarios Mercadona también ha conseguido conquistar a muchos de sus empleados con primas. Se trata de pagos únicos que se realizan en momentos puntuales. Por ejemplo cuando se salió de la pandemia la compañía de Roig aseguró que había pagado una paga extra a sus trabajadores por el esfuerzo que habían hecho durante el confinamiento (no en vano eran considerados trabajadores esenciales y mientras todo el mundo estaba en casa para resguardarse del virus ellos le estaban plantando cara).

Por todo eso no es extraño que cada vez más gente se pelee por trabajar en Mercadona y que sus ofertas de empleo generen cientos de consultas en internet. Lo cierto es que el portal de Mercadona de empleo (al que puedes acceder desde este enlace) se mantiene muy bien actualizado con todas las últimas ofertas.

Noticias relacionadas