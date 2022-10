Carta de un exregistrador de la propiedad: "Un okupa debería poder ser desalojado al momento"

1 Se lee en minutos



Una persona fuerza la cerradura de un coche, se pasea con él sin papeles y sin permiso de conducir, y el propietario no solo no puede molestarlo sino que, además, tiene que pagarle la gasolina cuando reposta. ¿Tiene lógica? Pues algo similar sucede con las okupaciones de viviendas. Yo, particularmente, me siento frustrado. He trabajado 50 años en el Registro de la Propiedad y ahora que estoy jubilado veo que el trabajo de toda mi vida no ha servido para nada.

Yo creía que contribuía a garantizar la seguridad jurídica de todo aquel que comprara una vivienda. La inscripción en el Registro era la garantía de que se consideraba al comprador como el único y verdadero propietario, mientras no hubiera una sentencia judicial que indicara lo contrario. El artículo 38 de la Ley Hipotecaria establece la presunción de que quien tenga inscrito el dominio de los inmuebles tiene la posesión de los mismos. Pues bien, en la actualidad se ampara más al okupante que carece de título legal y que ha entrado con violencia, que al titular inscrito en el Registro.

Si yo fuera notario o registrador me preguntaría para qué sirve mi función. ¿Dónde queda la seguridad jurídica que “vende” el Registro? Cuando el propietario de un inmueble denuncia su ocupación, solo hay que comprobar en el Registro quién es el propietario (se expiden notas informativas al momento), y si el ocupante no puede aportar un título legal que le permita ocupar ese inmueble (la usurpación es otra cosa), debería poder ser desalojado al momento y no obligar al legítimo propietario a iniciar un “vía crucis” legal para recuperar su propiedad. Quiero “agradecer” a los responsables de este estado de cosas el haber tirado por la borda mi trabajo de 50 años.

