Aldi revoluciona las tareas del hogar con este electrodoméstico con el que vas a ahorrar horas de trabajo

¿Tienes una cocina pequeña? Aldi te trae un invento revolucionario

R. P.



Aldi es uno de los supermercados más conocidos y queridos por el cliente nacional. No en vano es la primera cadena de origen nacional que llegó a nuestro país y se estableció en varias grandes ciudades conquistando poco a poco su propia cuota de mercado. La primera tienda abrió en todo el mundo en el año 1946 y cuenta con casi 10.000 empleados en todo el mundo. Un récord si se tiene en cuenta toda la competencia que hay en este sector.

Pero no solo vende productos de primera necesidad o de alimentación. Más bien al contrario. Aldi ha conseguido cada vez más ganarse un respeto entre los que necesitan electrodomésticos para el hogar. No en vano en su último catálogo, el estrenado días después de Nochebuena, una aspiradora ha conseguido ser el objeto más deseado.

Y es que se trata de una aspirador 2 en 1 que cuesta menos de 50 euros y que, ojo al dato, tiene una autonomía de más de 38 minutos (casi te da tiempo a pasar toda la casa). Además es recargable sin cable y tiene un cabezal giratorio, luz LED y mango plegable. Es decir: cumple con todas las características que los expertos en hogar le piden a los buenos electrodomésticos: que no tarden demasiado en cargarse, que sean útiles y que ocupen poco espacio. No en vano en las grandes ciudades se tiende a vivir cada vez más en sitios reducidos en los que se tiene poco espacio para guardar trastos. De ahí que aspiradoras como la Roomba cada vez se venden más. Pero para los que no tienen más de 300 euros para gastarse esta del Aldi es una de las grandes opciones a las que se puede recurrir.

La cadena ha sabido aprovechar las sinergias y por eso se ha establecido también como una de las que más marcas españolas vende. Pero no solo es el producto nacional el que tira de sus cuentas de resultados. También han sabido combinar con el producto internacional, el que valora mucho el consumidor cuando se le presenta.

En este sentido Aldi también ha hecho una apuesta en los últimos meses por el producto ecológico, al saber que también es muy valorado. Además sus comerciales se han esforzado en poder tener cada temporada los productos adecuados que busca el cliente: desde la fruta fresca o la comida para llevar en verano hasta los roscones cuando se acercan los Reyes Magos.

