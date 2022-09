Vuelve la Fiesta del Cine 2022: consigue tus entradas desde 3,50 euros

Como cada otoño, vuelve la Fiesta del Cine a España del 3 al 6 de octubre con precios desde 3,50 euros. Desde el pasado miércoles 28 de septiembre se encuentran disponibles las entradas anticipadas para que los cinéfilos puedan disfrutar de sus estrenos favoritos en todas las salas adheridas a este evento.

Si prefieres disfrutar de la película en una de las salas Luxe, que cuentan con las últimas innovaciones en imagen y sonido, puedes optar por la opción de 4,90 euros por entrada.

A partir del lunes 3 de octubre, primer día de la Fiesta del Cine, las entradas también se podrán adquirir en la taquilla de los cines. Pero para poder conseguirlas a precio reducido es necesario que los espectadores se acrediten antes en la web www.fiestadelcine.com. Los mayores de 60 años y los menores de 14, sin embargo, no lo precisan. Esta acreditación deberá presentarse en la taquilla en el momento de la compra, junto con el DNI.

Estrenos

Entre los estrenos más destacados en esas fechas se encuentran 'La chica salvaje', un thriller ambientado en los años 50 dirigido por Olivia Newman, y 'Smile', una película donde la protagonista experimentará un conjunto de sucesos escalofriantes que se escapan de toda explicación posible. La última película de Spiderman, 'No way home' sigue en cartelera y también están, entre otras, 'No te preocupes querida', dirigida por la actriz Olivia Wilde, con un reparto donde figuran Florence Pugh y Harry Styles y la española 'Modelo 77', de Alberto Rodríguez, protagonizada por Miguel Hernán.

Noticias relacionadas