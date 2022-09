Lana Rhoades se hace viral con una demoledora afirmación sobre el porno

Lana Rhoades confiesa que es asexual y que considera que habría que prohibir el porno | Instagram

Lana Rhoades ha sido una de las actrices más cotizadas del mundo de la industria pornográfica. Ahora, la mítica actriz le ha concedido una entrevista a The Skinny Confidential en la que ha dejado una serie de "hot takes" que van a dar mucho que hablar. Entre ellas, las más candentes pueden ser su asexualidad y que el cine porno no debería existir.

Ahora, se gana la vida como influencer y en OnlyFans, pero ello no ha evitado que vierta severas críticas hacia la industria de la pornografía. Ha asegurado que "no creo que sea bueno para nadie, deberían hacerlo ilegal", explicaba asegurando que solo tenía 19 años cuando había entrado al porno y que solo había tenido relaciones con una persona, por lo que era bastante inexperta.

La influencer, que solo rodó porno durante un año asegura que es una idea nefasta que eso exista, algo que queda refrendado en que ha sufrido "ataques de pánico, depresión y tendencias suicidas".

Respecto a su asexualidad, Lana Rhoades asegura que "Ni siquiera me gusta tener sexo, honestamente soy bastante asexual. Nunca me enrollo con la gente, no encuentro a la gente atractiva y siempre he sido así", explicaba la actriz de 26 años para la revista anteriormente mencionada.

Algunos usuarios han señalado como una hipocresía que explique que habría prohibido el porno, porque consideran que OnlyFans es otra manera de hacer pornografía y que lo ideal sería abolir el trabajo sexual femenino en general.

