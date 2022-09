Telecinco cancela uno de sus programas más famosos y lo elimina de la parrilla

2 Se lee en minutos M. R.



Telecinco ha decidido clausurar uno de sus programas más míticos de la noche de los viernes. La cadena está en horas bajas, aunque ahora, con el recién estrenado La Isla de las Tentaciones, tendrán algo más de aire para sobrevivir. Sin embargo, han tenido que tomar la dura decisión de cortar Déjate Querer.

Y es que "Déjate querer" fue la gran apuesta de Telecinco para la noche de los viernes. Se trata de un programa de reencuentros y en el que los protagonistas abren sus corazones a la presentadora, Toñi Moreno.

El primer invitado del programa fue Nacho Palau. El exmarido de Miguel Bosé se sentó en el plató de Telecinco antes de embarcarse en la aventura de "Supervivientes". En el debut del programa Palau recibió la visita de un familiar de Miguel Bosé que le declarará su apoyo incondicional. También estuvo María del Monte, que sorprendió a uno de sus seguidores. Asimismo, habrá hueco para los anónimos. Pese a la buena pinta del programa y a que la cadena parece haber apostado fuerte por él, en internet ha habido numerosas críticas. Son muchos los que acusan a la cadena de plagiar el formato de "Volverte a ver", hasta hace poco presentado por Carlos Sobera.

Pero, tras unos bajos datos de audiencias, el reality de Moreno parece que "ha parado sus grabaciones", según un conocido portal de noticias del corazón. "No me lo puedo creer, es una auténtica pena", comenta un usuario.

Toñi Moreno cuenta una dura anécdota sobre su hija en Déjate Querer: "Es algo muy íntimo"

Déjate Querer ha regresado tras unas largas vacaciones. Toñi Moreno ha vuelto a presentar uno de los espacios más seguidos por los telespectadores españoles.

En el último programa, Toñi Moreno ha compartido con todos una preciosa anécdota con su hija. La presentadora ha querido animar a una de las invitadas con su historia.

Durante un reencuentro entre un padre y una hija, Moreno ha querido compartir este precioso momento: "Te voy a contar algo muy íntimo porque sé que tienes esa carencia". Tras estas palabras, la presentadora indicó que su hija le preguntó tras salir de clase si ella no tenía padre.

"Mamá, ¿yo no tengo papá?, me preguntó ella. Y le dije que no, que ella no tiene papá. Me dijo, 'pero tengo mamá, tengo nana y padrinos'. Le dije que sí, esa es tu familia y se me abrazó y me dijo: 'Ay, mi mamá'".

Con estas palabras fue capaz de animar a la joven presente: "Tú has tenido una madre maravillosa y una familia maravillosa que te ha querido, así que no sientas que te falta nada en tu vida porque no te falta nada", zanjó.

Noticias relacionadas