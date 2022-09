Una soltera de First Dates se queda bloqueada en directo tras el abrazo de su cita

Ruth ha acudido al programa presentado por Carlos Sobera para intentar encontrar eso que llaman amor. No obstante, el principio de su velada ha sido como poco intenso debido a que su cita, un italiano llamado Marco, le ha plantado nada más llegar un pedazo de abrazo de oso que Ruth se ha quedado, según sus palabras, patidifusa.

Según ha comentado a cámara “Me ha descolocado un montón. Esas personas que te acaban de conocer y te plantan un abrazo de oso… yo es que no soy de abrazar y en ese momento me he quedado paralizada… hasta le he hecho un gesto a Carlos de ‘Ay, la leche’ me he quedado patidifusa”. Aparte de este momento estelar, la velada ha ido fluida y ha sido muy cordial.

Al final en la decisión en el reservado ha decidido seguir conociéndose. Ha habido química y nada se ha torcido por ese abrazo. Si es que como decía Ruth, “Es italiano… nacen con un manual de piropos”.

