El sorprendente cambio físico de María Adánez, quien diera vida a La pija en Aquí no hay quien viva

Aquí no hay quien viva es una de las mejores comedias que ha dado la televisión en España, y aunque sus actores acabaron cansados de la rutina (jornadas laborales interminables, explotación, salarios que no se correspondían con su caché), todos deben agradecer que este fuese el proyecto que les catapultase a la fama. Es lo que ocurrió con María Adánez, la joven que interpretó a La Pija en la serie.

Su personaje, que vivía en el tercero, fue muy querido: fuerte, valiente, con carácter y personalidad, todas ellas características que encandilaron no solo a su marido en la ficción, Roberto (Daniel Guzmán), también a millones de espectadores que se reunían cada semana frente al televisor. Ahora bien, ¿cómo ha sido el cambio físico de María Adánez? ¿Nos sorprenderá?

En el pasado, el personaje de La pija realmente era de todo, menos pija . Looks de todo tipo, muchos de ellos coloridos, una melena corta rubia con mechas, y mucha frescura.

Ahora (hace poco la hemos visto en La que se avecina), María Adánez luce más madura, pero casi igual de joven que hace 20 años. Parece que el tiempo no ha pasado por ella.

A veces me pregunto qué toman los actores para estar igual que hace 2 décadas. Es decir, tiene que haber un elixir de la juventud o cualquier otro potingue que te mantenga en barbecho, ¿no? Porque María Adánez, pese a que sí ha existido un cambio físico palpable (cabello, look y rostro), no ha sido tan evidente como el que vive el ser humano medio.

