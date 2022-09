Espejos y Feng shui: todas las claves para lograr la armonía en tu hogar

Una habitación con cortinas

3 Se lee en minutos R. P.



Espejos y Feng shui no hacen buena pareja. Este axioma es importante a la hora de decorar tu hogar si quieres lograr un ambiente lleno de armonía y buenas energías. Y es que de eso va el Feng shui, de energía. Creas o no en ellas, siempre es bueno conocer lo que esta filosofía china predica y después ya eliges si quieres aplicarlas a la hora de organizar los diferentes espacios de tu casa para que la energía fluya por ellos.

En oriente llevan siglos confiando en ella, así que quizá algo de razón lleve. Literalmente significa “viento y agua”, ya que en sus comienzos estudiaba como los cambios de la naturaleza, el clima y las estrellas influían en las personas y en su suerte. Con el tiempo, estas creencias se han convertido en ley para algunos decoradores que siguen a rajatabla sus enseñanzas para lograr espacios llenos de color y positividad.

Pero bien, volvamos al tema de los espejos, los principales enemigos del Feng shui. Según esta filosofía, son herramientas de doble filo. Por esta razón debemos cuidar mucho dónde y cómo colocamos los espejos en nuestra casa, ya que pueden ser peligrosos si los ponemos en el lugar equivocado.

¿Es bueno tener espejos en el dormitorio?

Uno de los lugares más habituales donde se encuentran estos objetos es en el dormitorio. Algo lógico por otro lado, ya que si tu casa no tiene vestidor seguramente elijas esta estancia para vestirte y mirar el resultado de tu look antes de salir a la calle. Sin embargo, es una de las habitaciones en las que más perjudicial puede ser para nosotros, según, claro, el Feng Shui. Sobre todo a la hora del descanso. Y es que parece ser que dormir siendo reflejado por un espejo no es bueno, aunque existen matices.

Cuando dormimos frente a él, las leyes de esta superstición china dicen que nuestra energía vital estará toda la noche viajando entre el espejo y nosotros, ya que nos la rebota. Este constante flujo de energía provocará que no descansemos bien y nos sentiremos cansados durante todo el día, seguramente de mal humor. Por tanto, ya sabes, evita dormir siendo reflejado por un espejo.

No obstante, puede ser que no te veas reflejado cuando duermes en cualquier posición. En este caso, si habitualmente duermes bien, no debería ser necesario cambiar de posición el espejo. Pero si descansas mal, tampoco pierdes nada por probar. Quítalo de la habitación o, al menos, gíralo de forma que no refleje a los que estáis durmiendo.

Si no queréis quitar o cambiar el espejo de sitio, pero tienes la sospecha de que puede estar afectando a tu descanso, prueba con una solución intermedia. Tápalo con una manta o una toalla. Si pasadas unas semanas con esta nueva "decoración" os sentís más descansados ya no hay excusa para colocarlo en otro lugar.

El mejor sitio para colocar los espejos en casa

Pero ojo, tampoco debemos volvernos locos con estos temas ni desterrar todos los espejos de nuestro hogar. No debemos olvidar que son un elemento imprescindible en muchas estancias y que aportan un toque de luminosidad al que no estamos dispuestos a renunciar. Simplemente, reubícalos en otras estancias. El mejor sitio para colocar el espejo es el baño ya que es el lugar de la casa que respeta menos el feng shui por norma general. Pero eso sí, siempre que sea posible, debes colocarlo en un lateral del baño y nunca mirando hacia la puerta. También acuérdate de cerrar siempre la puerta para evitar que las malas energías se propaguen por toda la casa.

Trucos para conseguir un hogar en armonía

Por lo tanto, si lo que buscas en tu habitación es paz, tranquilidad y un buen descanso, elimina todos los espejos que haya y prueba a ver si consigues dormir a pierna suelta.

Además, si tu objetivo es logar un hogar armónico y relajado tampoco debes olvidar los beneficios que pueden aportarte las plantas. Decorar con plantas no solo añadirá un toque fresco y natural a tu casa. También te ayudará a estar más calmado y a crear ambientes tan vistosos como agradable. Ponle un toque toque verde a tu hogar y comprueba los resultados.

Noticias relacionadas