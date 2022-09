La sal de supermercado para librarte para siempre de las heces de las palomas en tu terraza o ventana

2 Se lee en minutos R. P.



Cada vez más personas prefieren el bricolaje a los productos comerciales. Los motivos son variados y suelen estar relacionados con el hecho de que de esta forma se utilizan elementos naturales y, por tanto, respetuosos con el medio ambiente. Un tema muy candente y que está en el corazón de las nuevas generaciones. Sin embargo, no sólo estos, porque cada vez es más popular.

Hay muchas maneras de reducir los residuos y ser ecológico. Por ejemplo, en lugar de usar jabones líquidos, puedes usar los sólidos. Además de durar más, no utilizan botellas de plástico. También solemos hacer perfumes e incluso limpiadores de suelos en casa. En resumen, la fabricación de productos de bricolaje es cada vez más frecuente.

Esto significa que también se pueden utilizar muchas sustancias naturales para limpiar la casa. Pero hay otros elementos, quizás que usamos para cocinar o para otra cosa, que pueden ser útiles. Y este es precisamente el caso de la sal gema. Elemento utilizado en la cocina cuando preparamos el agua para la pasta. Sin embargo, lo utilizamos bien cuando queremos condimentar ensaladas, zanahorias u otros alimentos.

Al parecer, la sal gruesa colocada en los balcones mantendría alejadas a las palomas. Pero puede hacer mucho más. De hecho, podemos utilizarlo para eliminar esas manchas persistentes que solemos encontrar en algunas tazas. Podemos plantar hojas de menta en el balcón, éstas podrían ayudar a mantener alejados a los insectos. Si somos amantes del té, entonces sabemos perfectamente cómo estos dos líquidos pueden dejar las tazas de cerámica manchadas. El primer consejo es lavarlos inmediatamente. De este modo, el líquido no tendrá tiempo de manchar la taza.Hacerlo nos ahorra un poco de trabajo duro. Sin embargo, no es seguro que no se manchen de todos modos, tal vez menos, pero siempre quedarán algunas manchas. Aquí es precisamente donde entra nuestra sal de roca. De hecho, podemos utilizarlo para eliminar las manchas de café o té de las tazas de cerámica.

El procedimiento será muy fácil y bastante intuitivo. Lo que tenemos que hacer es lavar primero la taza y luego usar una esponja con sal gruesa y jabón y raspar la mancha.

La sal gruesa debería eliminar un poco las manchas. Así que si antes eran bonitos y oscuros, ahora deberían ser ligeramente más claros. Sin embargo, si la mancha lleva mucho tiempo ahí, puede resultarnos difícil eliminarla, ya que estará muy arraigada. Y así, aparentemente, no sólo para ahuyentar a las palomas, la sal también puede utilizarse para intentar eliminar las manchas en las tazas.

Si, por el contrario, las tazas de cerámica sólo se utilizan para algunos momentos puntuales y, por tanto, se guardan en el armario, evitaremos utilizar papel de cocina para limpiarlas, porque nunca será suficiente.

Noticias relacionadas