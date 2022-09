La planta de interior que atrae la buena suerte y que queda genial en cualquier rincón

Planta de interior / Agencias

La planta del dinero o Plectranthus verticillatus es una de las macetas que no solían faltar en la casa de nuestras abuelas. El caso es que ellas no se hicieron ricas con esta planta de interior pero sí que les quedaba genial en la terraza. Así que vamos a contarte todos los secretos de este vegetal de nombre tan sugerente y los cuidados de la planta del dinero para que crezca lustrosa y sana en tu casa. Eso sí, cuenta la leyenda que no vale si te la compras. Alguien te la tiene que regalar. Si ninguno de tus amigos se anima, comienza tú la rueda y confía en que alguien te devuelva el favor en forma de preciosa planta. El dinero ya veremos si viene después.

Cuidados de la planta del dinero

Los cuidados de la planta del dinero son muy fáciles de realizar y no te supondrán un gran problema aunque no seas un experto jardinero. Por esta razón, solo con que le dediques un mínimo de tiempo tendrás plantas del dinero para mucho tiempo en casa. Vamos a detallarte los cuidados que necesita.

Cómo regar la planta del dinero

La planta del dinero no necesita mucha agua. Es suficiente con regarla una vez por semana. Eso sí, debes tener cuidado de que el sustrato esté siempre húmedo pero también debes comprobar que las raíces no se encharquen. Si aprovechas el agua de lluvia para regarla, mejor aún.

La mejor luz para la planta del dinero

A la planta del dinero le gusta la luz del sol pero no es bueno que la reciba de forma directa ya que podría dañarla. Lo mejor es que coloques l maceta en un lugar de la casa bastante luminoso pero con luz indirecta.

La temperatura ideal para la planta del dinero

A esta planta no le gusta mucho los climas fríos por lo que debes protegerla de las bajas temperaturas y colocarla en un lugar de la casa cálido pero alejado de las corrientes de aire.

¿Necesita abonos o fertilizantes?

Para que la planta del dinero crezca sana y fuerte es conveniente que de vez en cuando le pongas un poquito de fertilizante. Ella misma lo pedirá a su manera. Si vez que sus hojas empiezan a ponerse amarillas y mustias es el momento de añadirle unas gotitas de fertilizante. Pronto volverá a recuperar el verde lustroso que tenía antes.

Cómo trasplantar la planta del dinero a otra maceta

Si tu planta del dinero ya está muy grande y necesita un tiesto nuevo puedes aprovechar el momento de trasplantarla para crear otra planta nueva y regalársela a alguien. Este proceso es muy sencillo. Solo tienes que coger una rama de la planta y ponerla en un vaso con agua. Deja que pasen unos días y verás como le salen raíces. En ese momento debes trasplantarla a un tiesto. Riégala con mimo al principio y cuando veas que ya comienza a crecer estará lista para el regalo. Mientras, el resto de la planta seguirá desarrollándose mejor en una maceta más amplia.

