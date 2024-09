Tienen más proteína que el pollo: añade estos 7 alimentos a tu lista

La proteína es uno de los tres macronutrientes esenciales para el cuerpo, junto a los carbohidratos y las grasas. No obstante, las proteínas a menudo se dejan a un lado en dietas en las que el objetivo es adelgazar o perder grasa, lo cual es un grave error.

Incrementar el consumo de alimentos ricos en proteínas tiene multitud de beneficios, según diversos estudios. Ayuda a mantener una buena salud ósea y prevenir la osteoporosis, aumenta la sensación de saciedad y minimiza la pérdida de masa muscular en dietas bajas en calorías, algo muy importante para el mantenimiento de una buena salud. Además, al ser el macronutriente con mayor efecto termogénico, puede contribuir a quemar más calorías.

Los alimentos con más proteína

Uno de los alimentos que más consumen las personas que quieren incrementar sus niveles de proteína es el pollo, que contiene aproximadamente unos 23g de este macronutriente por cada 100g. No obstante, existen otras comidas tanto de origen animal como vegetal (porque no, a los vegetarianos no tiene por qué faltarles la proteína) que superan esta cantidad. A continuación, te presentamos una lista con siete de ellos:

Soja texturizada : 50g de proteína por cada 100g

: 50g de proteína por cada 100g Altramuces : 36g de proteína por cada 100g

: 36g de proteína por cada 100g Jamón : 33g de proteína por cada 100g

: 33g de proteína por cada 100g Pipas de calabaza : 30g de proteína por cada 100g

: 30g de proteína por cada 100g Cacahuetes : 26g de proteína por cada 100g

: 26g de proteína por cada 100g Lentejas : 25g de proteína por cada 100g

: 25g de proteína por cada 100g Sardinas en conserva: 24g de proteína por cada 100g

Ahora ya conoces esta serie de alimentos que contienen grandes cantidades de proteínas para que este nutriente nunca te falte en el organismo.