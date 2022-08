Una ciudad de España, entre las 5 más relajantes del mundo

Algunos turistas, a principios del mes de mayo, en la zona de Platja de Palma. / MARÍA PEDRAZ

2 Se lee en minutos



Después de dos años de confinamientos y olas pandémicas nos hemos visto abocados a un 2022 repleto de acontecimientos más estresantes si cabe.

La buena noticia es que la mayoría de países abre sus puertas de par en par, y por fin podemos volver a viajar en un clima de (casi) normalidad. Qué duda cabe de que muchísimos viajeros buscarán en el destino ese relax que, hoy por hoy, tanto cuesta encontrar en la rutina diaria.

La pregunta es: ¿con qué criterios se puede calificar a un destino de relajante? En la plataforma australiana Compare the Market han analizado ciudades de todo el mundo, y las han puntuado en función del clima medio anual, el número de spas y centros de relajación y la oferta de hoteles de 5 estrellas. Con estas variables, han elaborado un ranking de las mejores ciudades del mundo para una estancia muyyyy relajante. Una española ocupa el cuarto puesto. ¿Adivinas cuál? Encuéntrala en nuestra galería.

Las 10 ciudades más relajantes del mundo

Orlando

Si bien es posible que el hogar de algunos de los parques temáticos más grandes del mundo no le parezca inmediatamente un destino relajante, Orlando no solo tenía la mayor concentración de spas de la lista, sino también de estudios de yoga y meditación. Orlando se encuentra en el centro de Florida, por lo que, además de los parques temáticos que todos conocemos, también alberga una serie de lagos y reservas naturales, y no muy lejos de las playas a ambos lados del estado.

Wellington, Nueva Zelanda

En segundo lugar está la capital de Nueva Zelanda, Wellington, una ciudad diversa y juvenil conocida por tener más cafeterías per cápita que la ciudad de Nueva York. También tiene muchos espacios verdes para que los residentes se relajen. Wellington también obtuvo una alta puntuación por su clima, como una de las ciudades donde menos llueve de la lista.

Miami

Miami ocupa el tercer lugar, principalmente por ser una de las ciudades más cálidas de nuestra lista, con una temperatura tropical promedio de 24,3 °C, perfecta para relajarse en las famosas playas de la ciudad. Miami también tuvo un alto número de spas, con 19,7 por cada 100.000 habitantes.

Marbella

Sin duda, lo más encantador es su casco histórico, y es que un paseo por sus calles fragantes (el azahar invade tus sentidos) ya es de por sí una experiencia relajante como pocas. Los estilos arquitectónicos se entremezclan gracias a su rico pasado histórico, donde se pueden encontrar restos del castillo árabe, construcciones renacentistas como la Capilla de San Juan de Dios o la Iglesia barroca de Santa María de la Encarnación.

Auckland

Pisa

San Francisco

Sidney

Seatle

Copenhage

Noticias relacionadas