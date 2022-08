Estas son las diez cosas que no debes meter en el microondas

No todos los recipientes ni alimentos reaccionan igual en el interior de este electrodoméstico clave en la cocina

TE PUEDE INTERESAR: 'Cinco recetas fáciles para hacer en el microondas'

Un microondas en una cocina de niños

2 Se lee en minutos R.C.



El microondas es ese gran aliado que siempre está dispuesto a echarnos una mano en la cocina. Cuando el tiempo escasea, no hay nada más práctico que recurrir a este aparato que se ha hecho con un hueco en la mayoría de los hogares en las últimas décadas.

Sus bondades no residen sólo en su utilidad para calentar -o recalentar- nuestros platos de la forma más cómoda y eficiente, sino en algunas otras que con el tiempo han ido ganando protagonismo en la cocina y cada vez son más los que lo usan para preparar deliciosas recetas.

Se puede comprobar fácilmente en el supermercado, donde proliferan los productos preparados que sólo necesitan unos minutos de microondas antes de servir. Además, cada vez es más habitual recurrir a esas recetas específicas para este electrodoméstico que prometen conseguir platos fáciles sin pasar por los fogones.

Sin embargo, hay ciertos recipientes y alimentos que nunca no debemos meter en el microondas:Papel de aluminio

Como su nombre indica, por si alguien lo olvida, el papel de aluminio es un metal. Esto bastaría para disuadir al más intrépido de meterlo al microondas. Las consecuencias de hacerlo serán que comiencen a saltar chispas y pueda generarse un incendio. Recurre al papel absorbente si lo que quieres es tapar un recipiente.

Ollas o cazuelas de metal

Nunca se nos debe pasar por la cabeza introducir ollas o cazuelas metálicas al microondas si no queremos provocar un pequeño siniestro.

Vajillas con decoración metálica

La recomendación de no calentar metales en el microondas incluye la de las vajillas -platos, vasos, tazas, copas?- que incluyan ornamentos o remates de metal.

Recipientes de plástico

El plástico no puede usarse en el microondas. Incluso los tuppers en los que no se especifique claramente que permiten dicho uso. Los plásticos sometidos al calor del microondas pueden generar sustancias tóxicas nocivas.

Cubiertos de metal o plástico

Nada de metal o plástico debe entrar al microondas, y esto incluye, por supuesto, a los cubiertos, que en ocasiones nos podemos dejar olvidados en un plato u otro tipo de recipiente.

Termos

Si queremos calentar el contenido de un termo, lo tendremos que hacer antes, pero no una vez que lo llenemos. Sólo algunos de plástico pueden ser aptos para este electrodoméstico si se especifica así en el propio recipiente.

Envases de poliestireno

El poliestireno es un tipo de plástico muy usado en el envase de alimentos. Este tipo de recipientes, a no ser que se señale lo contrario, no es apto para calentar en el microondas. Podría derretirse o liberar sustancias tóxicas.

Recipientes de yogures

El microondas tampoco hace migas con los envases de yogures, mantequillas, etc. Más bien lo que puede hacer es derretirlos.

Recipientes de papel o cartón

Los envases de cartón en los que habitualmente nos sirven pizzas, kebabs, hamburguesas o comida china tampoco se pueden calentar en el microondas. ¿El riesgo? Podemos causar un incendio.

Nada

Además de conocer lo que no podemos meter en el microondas, también tenemos que saber que no es precisamente recomendable conectar el aparato sin nada en su interior. Al no tener ningún objeto que absorba las ondas, éstas vuelven al llamado magnetrón y pueden contribuir a quemar el aparato poco a poco.

Noticias relacionadas