Oliva Nova, el destino familiar en primera línea de playa para tus vacaciones inolvidables de este año

Según las proyecciones del Banco Mundial, el 2022 va a ser un año de recuperación para el turismo. Y, en un momento en el que muchos países están tratando de recuperar su economía, este sector parece ser la respuesta. Semana Santa ya arrojó unos datos muy positivos: en España, más del 93% de los negocios del sector de la pequeña hostelería y servicios de alojamiento facturaron durante la Semana Santa de este año 2022 "cantidades similares" al mismo período vacacional de 2019. Y, en pleno segundo trimestre de 2022, con muchos buscando ya sus vacaciones de verano, esperan que este periodo sea igual o más positivo para el sector.

Como todos los veranos la estrella es la playa. Sin embargo, algunos viajeros se quejan de que la oferta de paquetes turísticos es demasiado aburrida y no están a la altura de sus expectativas, de que no encuentran un lugar en el que pasar las vacaciones con la familia. Pero en muchos casos no hace falta irse a países paradisiacos del Caribe para disfrutar de auténticos resorts de lujo, como demuestra el Oliva Nova Beach & Golf Hotel **** .

Vacaciones en un hotel exclusivo en primera línea de playa en el Mediterráneo

Este exclusivo resort se encuentra en un enclave privilegiado de la costa mediterránea, en primera línea, con playas de arena fina y aguas claras, muy cerca de la ciudad de Denia y a 50 kilómetros del aeropuerto de Valencia. Un lugar perfecto para disfrutar de unas vacaciones en la playa en familia o con amigos. De hecho, la playa de Oliva Nova es otro de los factores más valorados del resort, una playa que cuenta nuevamente este año con la distinción de Bandera Azul que reconoce su calidad medioambiental.

Un año más España es el país con mayor número de Banderas Azules en el mundo por delante de Grecia y Turquía, y la Comunitat Valenciana sigue siendo la autonomía española que más Banderas Azules recibe para sus playas.

Precisamente, la playa en la que se encuentra el Hotel Oliva Nova es una de las más tranquilas de la costa valenciana. Un lugar perfecto para relajarse con un resort que cuenta con spa y animación para niños, la combinación perfecta para integrar ocio, bienestar y deporte. El Hotel Oliva Nova ofrece las mejores instalaciones y los más completos servicios para disfrutar de una escapada única: cuatro campos de césped natural, pistas de tenis y pádel, un campo de golf de 18 hoyos, gimnasio, spa y un centro ecuestre de alto rendimiento.

Una escapada perfecta

Todo ello, sin renunciar a ser un centro de negocios y unos de los destinos elegidos por las familias para sus vacaciones de verano. Dispone de una oferta capaz de adaptarse a todo tipo de público: destino familiar para disfrutar de las vacaciones con niños, parejas o grupos de amigos. Además, el hotel está equipado con grandes espacios para albergar reuniones, encuentros profesionales y todo tipo de eventos.

Además, el hotel Oliva Nova es un resort vacacional de lujo que dispone de una amplia oferta de alojamiento, desde su resort de cuatro estrellas hasta villas y apartamentos en alquiler alrededor del campo de golf y el residencial Las Dunas.

Las Dunas

El complejo residencial Las Dunas cuenta con aproximadamente 200 apartamentos y adosados, que están distribuidos en torno a una amplia zona ajardinada y a tan solo 150 metros de la playa. Todos los alojamientos están completamente equipados: lavavajillas, aire acondicionado, TV por satélite, Wi-Fi gratuita, etc.

El complejo destaca por la atención a sus huéspedes con una amplia carta de servicios en el propio residencial: recepción diurna, servicio técnico, mini-market, tres piscinas comunitarias y una cubierta, gimnasio, pista de pádel, garaje, parque infantil y restaurante de uso exclusivo para clientes.

El sol, la playa y la tranquilidad lo convierten en un destino ideal. Todo esto unido a su ubicación en primera línea de una de las playas más vírgenes y exclusivas de la costa valenciana, lo convierten en un destino perfecto para unas vacaciones soñadas e inolvidables.

