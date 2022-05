Estos son los momentos más incómodos de España en la historia de Eurovisión

El Festival de Eurovisión se celebrará del 10 al 14 de mayo de 2022, siendo la última fecha el día de la celebración de la Gran Final a las 21.00 (hora española). Previamente, se celebrarán 2 semifinales -10 y 12 de mayo-. Durante estas fechas, los cantantes de los países europeos se enfrentan en el escenario de Turín (Italia), para demostrar quién tiene la mejor canción para proclamarse como ganador del Micrófono de Cristal.

Los momentos más incómodos de España en Eurovisión

Desde el comienzo del festival, un gran número de países han pasado momentos críticos encima del escenario. La eventualidad de la gala y la celebración en directo, aunque lleve muchísimo trabajo tras la realización, no excluye que se hayan dado acontecimientos no previstos durante la representación. Por otro lado, también han sido muchos los artistas que, de manera consciente o no, han vivido momentos de pánico en Eurovisión. España no queda fuera de esta lista, ya que el país ha vivido momentos en los cuales muchas personas soltaron una carcajada o prefirieron apartar la mirada de la televisión. Estos han sido los momentos más incómodos de España en Eurovisión:

El gallo de Manel Navarro

Durante la edición del festival en 2017 ubicado en Ucrania, se vivió uno de los momentos más incómodos de España que se han vivido en todas las ediciones del festival. Además, para colmo, Manel Navarro, el autor del incidente, quedó como último en la celebración de esa gala. La canción de Manel, 'Do it for your lover' , con la que representaba al país, terminaba con un complicado melisma que le daba el broche de musicalidad perfecto para el final de la canción. Sin embargo, Manel falló en la nota y, en vez de otorgar ritmo a la estrofa, produjo desde sus cuerdas vocales un chirriante gallo que le condenó en la votación.

El chikilicuatre: ridículo o humor

Sin duda, la participación española en el festival que más controversia causó fue la de David Fernández y su 'Chikilicuatre' una panacea de extravagancia y contenido humorístico que dejó a toda Europa, o bien, sorprendidos o, por el contrario, con una risa en la cara. Esta actuación tuvo lugar en el 2008 y antes de que el humorista saltase al escenario hubo que cambiar la letra de la canción debido a sus referencias políticas, además hubo que ampliarla, debido a que la melodía no llegaba a la duración mínima para poder participar. Pese a las risas, Fernández obtuvo la posición número 16 del ranking.

El espontáneo Jimmy Jump durante la actuación de Daniel Diges

Esta vez no hubo ni incidentes vocales ni letras inapropiadas. Sin embargo, Daniel Diges y su canción 'Algo pequeñito' vivieron uno de los momentos más incómodos de la historia del festival. Al finalizar la actuación, una triste balada que hablaba sobre el amor minimalista, un espontáneo conocido como Jimmy Jump saltó al escenario arruinando el clima melancólico de la actuación. Este personaje, que ya era famoso por realizar la misma actuación en diferentes eventos, consiguió añadir otro logro más a su listado.

