¿Por qué participa Australia en Eurovisión?

Turín (Italia) será el escenario donde los cantantes demostrarán quién tiene la mejor canción para proclamarse como ganador del Micrófono. El Festival de Eurovisión se celebrará del 10 al 14 de mayo de 2022, siendo la última fecha el día de la celebración de la Gran Final a las 21.00 (hora española).

Previamente, se celebrarán 2 semifinales -10 y 12 de mayo-, donde después de esa fase pasarán a la Gran Final, en la que todos los países que consigan clasificarse se enfrentarán por convertir a su país en ganador de Eurovisión 2022. Chanel Terrero y su canción'SloMo' será la melodía que este año representará a España, para tratar de llevarse el premio a casa. Sin embargo, la canción no parte como favorita, aunque la noche promete estar llena de sorpresas y cualquier imprevisto durante la votación puede producirse.

La participación de Australia en Eurovisión

Han sido muchos los países extra-europeos que han entrado recientemente en Eurovisión durante los últimos años. La lista de países que participan como miembros asociados, que son estados que están fuera de la Unión Europea de Radiodifusión, pero que, sin embargo, participan en el festival, son los siguientes: Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Israel y Australia. Sin duda, el que más llama la atención por su lejanía geográfica es Australia. Pese a esto, la razón de su participación tiene una base clara. La participación de Australia viene dada a raíz de la gran afición que sienten los australianos con el festival, de hecho, la televisión pública de Australia (SBS), emite Eurovisión desde hace 35 años, con unos datos de audiencia sorprendentes. Por eso, con motivo de la celebración del 60 aniversario del festival, la UER decidió invitar al país oceánico y, tras el éxito de su participación, se convirtió en uno de los países que no pueden faltar en el festival. Sin embargo, aunque Australia llegase a ganar el festival, la normativa le impediría celebrar el festival en su territorio.

La canción de Australia en Eurovisión

La canción que ha sido elegida este año para representar a Australia en Eurovisión se llama 'Not the same' interpretada por Sheldon Riley. La historia de este chico ha embelesado a todo su país, ya que Riley es un chico que padece Síndrome de Asperger; aunque, pese a esta dificultad, el cantante ha conseguido lograr sus sueños gracias a un 'talent shows' donde logró saltar a la fama. Además de contar con un carisma especial, una voluntad insuperable y una gran fuerza de trabajo que le proporciona luchar por su pasión y sus sueños.

Su canción arrasó en el festival local Australian, donde se decide cuál será la canción que vaya al festival. La balada, que además está parte entre las favoritas para proclamarse vencedora, la escribió con tan solo 15 años como un post en su cuenta de Facebook, pero no fue hasta los 19 años cuando la sacó a la luz.

