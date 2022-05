¿Qué país ha ganado más veces Eurovisión?

'SloMo' será la canción que este año representará a España, interpretada por la cantante Chanel Terrero, para tratar de llevarse el premio a casa. Sin embargo, la canción no parte como favorita, aunque la noche promete estar llena de sorpresas y cualquier imprevisto durante la votación puede producirse.

El Festival de Eurovisión se celebrará del 10 al 14 de mayo de 2022, siendo la última fecha el día de la celebración de la Gran Final a las 21.00 (hora española). Previamente, se celebrarán 2 semifinales -10 y 12 de mayo-. Durante estas fechas, los cantantes de los países europeos se enfrentan en el escenario de Turín (Italia), para demostrar quién tiene la mejor canción para proclamarse como ganador del Micrófono de Cristal.

Irlanda, el máximo ganador de Eurovisión

Desde los inicios de Eurovisión, Irlanda ha sido el país que más veces se ha proclamado campeona. El país ganó el certamen durante los años: 1970, 1980, 1987, 1992, 1993, 1994 y 1996. También, Irlanda ostenta el título de ser el único país que ha ganado hasta tres veces consecutivas Eurovisión.

Pese a esto, el país no ha vuelto a proclamarse como ganador desde que consiguió su último triunfo y desde el año 2000 no supera la sexta posición en las clasificaciones. Además, desde 2005 no ha superado las semifinales hasta en ocho ocasiones.

El intérprete irlandés Johnny Logan -músico y cantante irlandés- ha sido el único representante en la historia de Eurovisión que ha conseguido ganar dos veces el festival durante 1980 y 1987.

La lista de ganadores del festival

Esta es la lista de los máximos ganadores del festival de Eurovisión:

Suecia: 6 victorias

Francia: 5 victorias

Reino Unido: 5 victorias

Países Bajos: 5 victorias

Luxemburgo: 5 victorias

Israel: 4 victorias

Noruega: 3 victorias

Dinamarca: 3 victorias

Italia: 3 victorias

España: 2 victorias

Suiza: 2 victorias

Alemania: 2 victorias

Austria: 2 victorias

Ucrania: 2 victorias

Portugal, Bélgica, Estonia, Letonia, Finlandia, Turquía, Grecia, Rusia y Serbia: 1 victorias

