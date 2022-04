Estos son los alimentos más buenos para la salud

3 Se lee en minutos O. G.



Alimentarse de manera saludable y hacer deporte de forma periódica debería ser una meta para todos. Sin embargo, las prisas del día a día, la esclavitud que supone la rutina y el estrés del trabajo, las tareas domésticas y las obligaciones familiares hace que mucha veces se pierda el foco y se descuide la salud. El sedentarismo y el abuso de la comida basura son algunos de los grandes errores que, quien más y quien menos, acaba cometiendo alguna vez a lo largo de la semana.

Para evitarlo, o al menos contrarrestar sus efectos, una buena opción es incluir en la dieta el consumo de súperalimentos, esas opciones cien por cien naturales cargadas de vitaminas y nutrientes que aportan al organismo una carga extra de energía y bienestar. Aunque muchos opinen lo contrario, lo cierto es que llevar una dieta equilibrada es sencillo, pero para ello hay que conocer las propiedades de los alimentos y la mejor forma de combinarlos para que es resultados sea un plato completo.

Para ello, aquí seleccionamos seis alimentos que no deben faltar en ninguna dieta y tendrían que estar incluidos en el menú de todas las semanas:

Aguacate

Es la fruta más nutritiva. Aunque es un alimento milenario, en los últimos años ha adquirido la fama que merece y es habitual que aparezca en desayunos, meriendas o cenas. Y es que el aguacate es una enorme fuente de energía y nutrientes, potasio, ayuda a aumentar el colesterol bueno y reducir el malo, es rico en fibra, beneficia la salud ocular, y previene la aparición de artritis. Además, está indicado para perder peso porque favorece la sensación de saciedad.

Salmón

Es ideal para comidas y cenas y se puede preparar de un montón de formas: desde frío en forma de tartar hasta al horno con verduras, sin olvidar también a la plancha con un puré de patatas. Es una fuente perfecta de proteínas de alta calidad, además de vitaminas, minerales, antioxidantes y ácidos grasos omega-3. Entre otras cosas, el consumo de salmón ayuda a reducir los riesgos de sufrir una enfermedad cardiovascular y protege el cerebro y las articulaciones. Regula los niveles de calcio y reduce el riesgo de padecer enfermedades de la vista como el síndrome del ojo seco.

Nueces

Las nueces son un súperalimento. Su forma de cerebro ya da una pista de los beneficios que su consumo tiene para la mente, pero no es su única fortaleza. Son un snack ideal para esos momentos de hambre entre comida y comida y un fijo en la dieta de los deportistas. ¿Por qué? Porque son una fuente inmensa de proteínas y ácidos grasos omega-3 y, entre otras cosas, ayudan a regular el colesterol. También son ricas en minerales, una gran fuente de vitamina B, aportan beneficios intestinales y contribuyen a regular el apetito. Asimismo, contribuyen a producir serotonina, lo que aumenta la sensación de felicidad y bienestar.

Garbanzos

Las legumbres son una de las bases de la dieta mediterránea. Se pueden comer tanto calientes en invierno como frías en verano en forma de ensaladas, y admiten gran cantidad de condimentos para no cansarse nunca de la misma receta. Y es que, según indica la Fundación Española de la Nutrición, los garbanzos son una fuente de proteínas de origen vegetal, calcio, potasio, hierro, fósforo, magnesio, folatos, niacina, vitamina B6 y vitamina E.

Naranja

Hablar de las naranjas es sinónimo de vitamina C, pero no es el único beneficio que su ingesta aporta al cuerpo: también contiene altas cantidades de vitamina A, folatos, fibra y potasio. Esto ayuda a cuidar de la salud del corazón, del intestino y combate la anemia. Eso sí, para aprovechar al máximo todas las propiedades de esta fruta lo idea es consumirla entera, no en zumo.

Avena

La avena es uno de los cereales más completos y con más beneficios para la salud que se puede incluir en la dieta. Puede ayudar a la pérdida de peso, ya que su absorción lenta hace que nos sintamos más saciados; como es rica en fibra ayuda a controlar la cantidad de azúcar en sangre y regula el tránsito intestinal; gracias a los betaglucanos que contiene es una buena manera de controlar el colesterol; es rica en antioxidantes y probiótica, y además aporta mucha energía; su consumo previene la osteoporosis por su alto contenido en calcio.

