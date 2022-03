¿Dónde celebrar San Patricio 2022 en Madrid?

Una de las festividades más importantes en la isla esmeralda llega, como cada año, al corazón de todos los irlandeses. Esta celebración tiene raíces cristianas y conmemora el aniversario de la muerte del santo que pone nombre a este día. La mayoría de los festejos se producen en EE.UU, aunque el patrón sea originario de Irlanda, la primera celebración que se realizo de esta festividad fue en Boston en 1737, debido a la cantidad de emigrantes que pueblan la costa este. Esta festividad está marcada por el color verde y el trébol, símbolo de la nación. En chicago se ha podido observar hasta como se tiñe el río de la ciudad del verde.

Madrid es una de las colonias en las que más cantidad de población irlandesa hay en España junto A Coruña: ¿Estos son los principales pubs al estilo irlandés que podemos encontrar en la capital?

Este pub al más puro estilo de temple bar en Dublín es un pedacito de Irlanda que se escapa hasta situarse en (Avenida de Brasil, 7), en la zona de Cuzco. Este local es famoso por sus actuaciones en directo, su gastronomía y sus retrasmisiones deportivas. Entrar en este lugar es como transportarse a las regiones más septentrionales de Europa. Durante el día de San Patricio el bar se decora con adornos típicos de la festividad y la cerveza está asegurada.

The Irish Rover News - 🍀 Saint Patrick's 2022 - The party is back 🍀 - https://t.co/36o6wnK8zP pic.twitter.com/76pptfhKXo