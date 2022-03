Los diseñadores apuestan por el "aquí y ahora" con prendas de buenas costura y atemporales

La moda de autor apuesta por el "aquí y ahora" en una sociedad cambiante que no hace planes a largo plazo; por ello, los diseñadores proponen prendas de buena costura, atemporales, que no tienen en cuenta las estaciones y se ponen al servicio de una mujer con ganas de vivir.

Fortalecida, con ganas de tener y ofrecer un respiro, pese a las actuales circunstancias, las propuestas que han presentado este viernes Roberto Torretta, Teresa Helbig, Jorge Vázquez o Braind and Beast han apostado por piezas de sastrería sin renunciar a las que invitan a la reflexión y a la alegría.

Teresa Helbig se ha inspirado en las mujeres que han dejado huella con sus escritos como Virginia Wolf, Lucía Berlín o Clarice Lispector con la idea de hacer un paralelismo con la moda, "una herencia que pasa de generación en generación, que perdura" en el tiempo sin perder la referencia del "aquí y ahora".

Una idea que se traduce en maravillosos abrigos realizados de manera artesana en talleres gallegos, especialistas en trenzado de terciopelo, rafia, cuero y cadenas.

Una capa en pelo de seda y un abrigo jirafa en conejo y cuero son dos de las opciones para resguardarse del frío, si debajo de ellos se luce un vestido mini de cuero con tachuelas.

Como siempre, Helbig hace gala de una costura preciosista con plisados sugerentes y vestidos en "tul de lorzas que simulan una tela de araña" y bordados en pedrería sobre terciopelo adornan pecheras magistrales sobre gasa.

Estilismos intelectuales como un traje sastre con falda plisada de cuadros y torera conviven con otros de faldas mini en lana y cuero, con grandes pliegues que dan volumen y mucho movimiento.

Una colección de factura impecable, con detalles imperceptibles como delicados puños bordados con vainica.

Muy castizo se ha mostrado Jorge Vázquez con una colección inspirada en las noches de madrileñas en los años 70, concretamente en las del Museo Chicote, donde actrices como Ava Gadner apuraban la copa junto a cantantes, artistas, toreros y aristócratas, noches de cante, baile y glamour.

The next autumn-winter of Jorge Vázquez is an ode to the purest national style, to freedom, to traditions, to craftsmanship, to mastery of technique, to the selection of fabrics and colors and to living garments. #MBFWMadrid pic.twitter.com/zJPSMoA5CV