¿Por qué salen canas y cómo puedo evitarlo?

A la mayoría de la gente no le gusta cumplir años, por mucho que pueda disfrutar de la tarta, los regalos y las felicitaciones en el aniversario de su nacimiento. Hacerse mayor lleva consigo factores que, a priori, no resultan muy atractivos: más preocupaciones y responsabilidades, pérdida de tono físico, la aparición de arrugas y manchas en la piel... Y también canas en el cabello.

Pero, ¿por qué aparecen las canas? Según los expertos, esos pelos blancos que aparecen paulatinamente son consecuencia directa del envejecimiento y no son más que pelos que carecen de melanina. La canicie fisiológica es la más habitual, y aparece primero en las sienes para después ir extendiéndose al resto de la cabeza. La canicie prematura no tiene nada que ver con esto y se da en personas de menos de 20 años, e incluso en algunos casos las canas pueden aparecer en la infancia.

Sin embargo, además del paso de los años y del indudable factor genético, hay otros factores que afectan directamente en la aparición de las canas. Situaciones de estrés continuado, una alimentación incorrecta que no aporte la cantidad correcta de nutrientes, el consumo de tabaco, el maltrato del pelo con exceso de calor o químicos, la mala higiene y ciertas enfermedades como el hipotiroidismo o síndromes asociados al envejecimiento prematuro también pueden estar detrás de esto.

Hay varios estudios que aportan más datos: entre un 6 y un 23 por ciento de la población tendrá la mitad del cabello canoso cuando cumpla los 50 años; el pelo grueso tiende a un encanecimiento más precoz; y los pelos de la barba crecen con más rapidez sin son blancos.

Un hombre con canas. / Shutterstock

¿Cómo prevenir la aparición de canas?

El mejor consejo es llevar una vida tranquila y evitar el estrés. Si el trabajo lo impide, es una buena idea buscar actividades que ayuden a contrarrestarlo: pueden ser desde ejercicios intensos que ayuden a liberar el cuerpo y la mente hasta disciplinas encaminadas a relajar como el yoga o el taichi.

Otro factor importante es llevar una alimentación adecuada, evitando el exceso de azúcar, grasas y aditivos. Lo idea es sustituirlo por frutas, verduras y grasas saludables como los frutos secos.

Desechando mitos

Una de las leyendas más frecuentes que rodea la aparición de canas es que si localizas una y la arrancas saldrán varias más en la misma zona. Pues bien, los expertos ya han dejado claro en varias ocasiones que eso no es verdad, como tampoco lo es que por extraerla una y otra vez vayan a dejar de salir otras nuevas.

Y no, a María Antonieta no se le volvió el pelo blanco cuando iba camino a la guillotina. O al menos no ocurrió en cuestión de minutos. La explicación puede encontrarse en un síndrome provocado por el estrés extremo que provoca no que el cabello se vuelva blanco, sino una especie de alopecia que afecta solo a los pelos con melanina.

