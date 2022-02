Cuatro trucos para ponerte en forma mientras trabajas en casa

3 Se lee en minutos O. G.



Desde el punto de vista laboral, si hay algo estrechamente ligado a la pandemia de coronavirus es el teletrabajo. Miles y miles de trabajadores trasladaron su oficina a su casa cuando a mediados del mes de marzo de 2020 el Gobierno declaró el inicio del primer estado de alarma y con él del confinamiento general que se extendería hasta junio. Algunos tenían posibilidad de adaptar su vivienda para crear un improvisado despacho, pero otros tuvieron que apañarse con la mesa de la cocina, la del salón o, incluso, el sofá o la cama en determinados momentos.

Para alegría de muchos, parece que el teletrabajo ha llegado para quedarse, aunque sea en un modelo híbrido y solo en momentos puntuales. Pero, aunque las ventajas son muchas (el ahorro de tiempo en desplazamientos, la conciliación de la vida laboral y personal, la facilidad de trabajar en pijama...) también tiene muchos inconvenientes desde el punto de vista de la salud. Hay trabajadores que se pasan horas y horas sin levantarse de la silla, ni siquiera hacen una pequeña pausa para el café.

Las consecuencias que eso puede tener para la espalda o el cuello pueden ser evitables. Acudir periódicamente a una clínica de fisioterapia siempre es buena opción, pero hay otras alternativas en materia de prevención que pueden hacer que no lleguen los problemas cervicales. Todas ellas pasan por moverse durante la jornada laboral.

Aquí van cuatro formas de moverse cuando se teletrabaja.

Un hombre realiza una llamada de teléfono. / Shutterstock

Trabaja de pie

Siempre que sea posible, puede ser una buena alternativa trabajar de pie. Es cierto que si toda la jornada laboral se desarrolla delante del ordenador puede ser muy difícil hacerlo, pero hay un momento ideal para poner este consejo en práctica: las llamadas telefónicas. En esas conversaciones interminables se puede hacer un buen número de pasos por el hogar.

Otra opción es montar un escenario de trabajo donde poder estar de pie, aunque para eso es importante ajustar bien las alturas y adoptar una buena postura para que la espalda no sufra. Algunos estudios apuntan a que haciendo eso se pueden llegar a quemar más de un centenar de calorías a la semana.

Una mujer realiza estiramientos delante del ordenador. / Shutterstock

Haz descansos para estirar

Marca un par de descansos a lo largo de tu jornada laboral para hacer una ronda de estiramientos. Con un par de veces será suficiente y hará las cosas muchos más fáciles tener una rutina de ejercicios establecida. En total, bastaría con emplear diez minutos de cada vez.

Además de estirar la espalda, para mover las piernas es una buena opción subir y bajar escaleras.

Un hombre da un paseo por un parque. / Shutterstock

Aprovecha la hora de comer

Como no es descabellado pensar en comer delante del ordenador (y nadie se va a dar cuenta porque no tiene por qué afectar al rendimiento), se puede aprovechar la hora de comer para salir a tomar el aire. Los que tengan un parque cerca de casa no tienen excusa.

Un caminata o una carrera corta pueden traer innumerables beneficios. Además de para la forma física, respirar aire fresco y tomar el sol hacen de esta una opción ideal.

Un hombre consulta su reloj inteligente. / Shutterstock

Haz caso a tu reloj inteligente

Si te cuesta marcar momentos donde estirar las piernas, o no tienes el tiempo suficiente para hacer una rutina de ejercicios, aunque sea corta, siempre puedes fiarte de los consejos de tu reloj inteligente. Además, se puede configurar para que lance recordatorios de que debes moverte de forma periódica, en el tiempo en el que tú creas necesario. Cada hora y media debería ser el máximo.

Noticias relacionadas