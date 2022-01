Vuitton y París honran a Virgil Abloh con su última colección

Louis Vuitton presentó este jueves en París la última colección concebida en un 95% por el difunto creador estadounidense Virgil Abloh, en un desfile en el que contó con el director musical venezolano Gustavo Dudamel y donde se puso en valor el exitoso universo de Abloh en estos últimos años.

Han sido ocho las colecciones creadas por Abloh, fallecido en noviembre a los 41 años por un raro cáncer de corazón, para Vuitton, firma que rompió los esquemas tradicionales del lujo al elegir a un creador negro y procedente del mundo del estilo urbano. Tan solo Abloh y Olivier Rousteing, en Balmain, han puesto rostro a la diversidad racial en las altas casas de moda parisina, por lo que el gesto de su elección resultó novedoso en muchos sentidos.

El lugar seleccionado para mostrar la colección otoño-invierno 2022 fue el Carreau du Temple, un pabellón antes usado como mercado y que hoy acoge actos culturales y deportivos, junto a la Plaza de la República.

Allí se agolpaban los cientos de seguidores que querían despedirse de Abloh, como también lo hicieron otros amigos de la marca, como el cantante colombiano J Balvin y el rapero Tyler, the Creator, que compuso además ocho piezas musicales para este desfile, interpretadas por la orquesta Chineke.

