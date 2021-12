Una joven de 23 años se gradúa junto a su abuelo de 88 en la universidad

Después de los años de aprendizaje de los diferentes grados, la estudiante de 23 años Melanie Salazar pudo graduarse junto a su abuelo de 88 años, René Neira. Así, mientras la joven conseguía graduarse de Comunicaciones en la Universidad de Texas (Estados Unidos) en San Antonio, su abuelo se graduaba de Economía el mismo día, el 11 de diciembre.

“Desde la década de 1950, ha estado trabajando para obtener su licenciatura, y ha sido una de sus metas y sueños en la vida”, explicó Salazar al medio norteamericano ABC News. “Pero en los años 50, se enamoró, se casó y formó una familia, por lo que no pudo continuar estudiando”.

Pero su deseo se ha acabado cumpliendo, y la cuenta oficial de la universidad texana no dudó en hacer eco de la historia en Twitter:

ICYMI: Something very special happened this weekend at #UTSA Commencement: Rene Neira, 87, crossed the stage with his granddaughter, Melanie Salazar. She received her B.A. in Comms. He will earn his B.A. in Economics. Family goals!



#UTSAGrad21 @UTSAHC @UTSACOLFA @UTSABusiness pic.twitter.com/jSsUSeyR4F