Chanel diseña una nueva sede para honrar a sus artesanos

Chanel rindió este martes homenaje a sus artesanos con una nueva edición de su colección 'Métiers d'Art', que exhibe el virtuosismo de su talento y se ubicó en esta ocasión en el 19M, edificio parisino que agrupa a algunas de las casas que trabajan para la 'maison' francesa.

Ese espacio de 25.500 metros cuadrados, diseñado por el arquitecto Rudy Ricciotti, acoge ya a once marcas que colaboran con Chanel y con otras firmas de lujo, además de a la compañía de lencería y baño Eres, que también pertenece al grupo. Este nuevo cuartel general, de estructura moderna, blanca y diáfana, abrió este martes sus puertas al público para ofrecer un espectáculo en el que no faltaron los códigos habituales de la casa: de los zapatos bicolor a la camelia, su flor emblemática.

El nombre de la firma se vio en chaquetas y cinturones, la doble C entrelazada se imprimió también en vestidos, y las plumas, los sombreros o la trabajada decoración de bolsillos, abrigos o blusas, con abundantes cadenas, fue una oda a su propio legado. Conjuntos en distintas tonalidades de rosa y gris, vestidos de noche con transparencias en la parte superior y en la inferior, blusas holgadas de amplio cuello o "total looks" en negro y blanco, acompañados de diminutos bolsos. Todos ellos completaron un espectáculo de minimalista presentación, en el que también se apostó por el tejido vaquero.

"Todos los desfiles de Chanel son siempre un sueño", dijo a Efe la actriz española María Valverde, que lo presenció en directo junto a invitadas como la exmodelo Inès de la Fressange o la coreógrafa y bailarina Blanca Li.

El 19M se ubica en el distrito XIX de París, zona popular conocida por sus campamentos improvisados de inmigrantes, y alberga entre otras a la casa sombrerera Maison Michel, al bordador Lesage o al zapatero Massaro. El nombre elegido evoca tanto al número del barrio en el que se encuentra como a la fecha de nacimiento de la fundadora, Gabrielle Chanel, el 19 de agosto de 1883, mientras que la 'M', según precisó la 'maison' en diciembre, fue elegida como inicial de moda o manufactura.

