Estas son las mejores cervezas de supermercado para Basqueland Brewing

2 Se lee en minutos Javier Sánchez



Van dos guiris en San Sebastián y montan una cervecera... artesana. La historia de Basqueland Brewing empieza casi como un chiste -dentro de la tradición jocosa español- pero va muy en serio. Ben Rozzi y Kevin Patricio son los norteamericanos detrás de este pequeña gran cervecera que, desde su fundación en 2015, han ganado no pocos premios nacionales e internacionales. En su catálogo incluyen cervezas IPA estilo West Coast (estadounidense, claro) bajo el sonoro nombre de Imparable o Helles Lager, -un estilo lager alemán, de color pálido, y un sabor complejo- como Santa Clara."Somos unos tipos que nos lo pasamos muy bien experimentado con lúpulos", explica Rozzi, fundador de la ganadora a mejor cervecera del mundo en el Beer Challenge de Barcelona. Quisimos poner a este pope de la cerveza artesana en un aprieto: ¿Hay alguna birra industrial salvable? "Creo mucho en tomar este tipo de cervezas, más industriales, en las ciudades originales donde se han producido. Nunca me tomo una Heineken en España, pero sí en Ámsterdam. Si estoy, por ejemplo, en Copenhague, es posible que me tome más de una Carlsberg". Dentro de España, estas son sus tres favoritas:

Estrella Galicia. "Creo sinceramente que Estrella Galicia hace muy buenas cervezas. Si pruebas su lager, aprecias un sabor más que correcto. Creo que tiene que ver con el tema de que se mantiene en muy buenas condiciones en los puntos de venta, evitando la oxidación que puede ser un problema para estas cervezas industriales".

Mahou Cinco Estrellas. "Esta es una buena lager para tomar si estás en Madrid, una ciudad en la que hay locales en los que tiran muy bien la cerveza. Si tienes la suerte de encontrarte en uno de ellos, donde, además, el grifo esté correctamente limpio, es casi seguro que vas a tomar una caña fresca y con un buen sabor", explica Rozzi.

La Virgen. Rozzi respeta mucho lo que hace La Virgen, que empezó como una pequeña cervecera de Madrid pero que actualmente pertenece a la multinacional Ab inBev y puede encontrarse ya en prácticamente cualquier supermercado. "Hace poco nos enviaron una caja de su cerveza de estilo Helles Lager al estilo alemán que tiene muy buen sabor".

Pero si algo se le da bien a Rozzi es predecir, en plan pitonisa, por dónde van a ir los gustos del consumidor cervecero. El norteamericano considera que “aún hay mucho margen de crecimiento dentro del consumo de IPAS, ya sean del estilo West Coast, doble IPAS o turbias”. En cuanto a los estilos que aún no son tan comunes en España y que cree que van a tener un peso cada vez mayor en los próximos años apunta a “aquellas variedades de cerveza agria, pero con muchísima fruta, que en Estados Unidos están proliferando. Lo interesante de estas cervezas es que creo que van a ser capaces de atraer a un nuevo público que quizá no está tan interesado en los sabores clásicos”, señala. De momento, en Basqueland Brewing, ya han avanzado en esa dirección con cervezas como Concrete Jungle, una DDH IPA con aromas tropicales y con toques cítricos o Zumo, una Hazy IPA en la que las notas de frutas exóticas también sorprenden. Si la mejor cervecera del mundo va por ahí, por algo será…

Noticias relacionadas