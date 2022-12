Planes con niños en Madrid para este puente de diciembre 2022

2 Se lee en minutos H.G.



El puente de diciembre 2022 ya está aquí y para muchos padres se presenta como una oportunidad para desconectar de la rutina mientras los niños disfrutan de sus días libres, especialmente antes de las fiestas navideñas, en las que los compromisos familiares no siempre permiten hacer planes.

Conjugar el disfrute de los adultos con el de los niños no siempre es fácil, pero existen algunas ideas clásicas que pueden funcionar, tanto si es en casa como si es fuera de ella.

Mercadillos navideños

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, muchas ciudades han estrenado ya sus mercadillos navideños. Los artículos que se pueden encontrar en ellos siempre seducen a los pequeños, que además tienen la oportunidad de aprender a escoger lo necesario si lo que queremos es decorar el hogar para las fiestas.

Los mercadillos de Navidad en Madrid son muy típicos y para este ya sabemos algunos que tendrán presencia en la capital, como el Mercado de Navidad de la Plaza Mayor, el Mercado artesanal navideño en la Plaza Isabel II, el Mercadillo de la plaza de Juan Goytisolo o la Feria navideña de Artesanía de la Comunidad de Madrid.

Esquiar

El frío ya se ha ido instalando y con él han llegado las nevadas –o la nieve artificial– en muchas de las estaciones de esquí de nuestra geografía. Una escapada hasta una de ellas puede convertirse en uno de los mejores planes de en familia en estas fechas. Conjugar deporte, naturaleza y diversión mientras cambiamos de aires resultará de lo más estimulante para los pequeños de la casa.

Una escapada a una casa rural

Otra opción si queremos hacer un pequeño viaje es la de reservar una escapada en una casa rural. Desconectar del trabajo en un rincón tranquilo y acogedor puede ser un recurso ideal en estas fechas. Si acertamos con el destino, podremos elegir entre las actividades en el exterior, en contacto con la naturaleza, por ejemplo, o al calor del que va a ser nuestro hogar por unos días.

Cocinar en casa

En diciembre el tiempo no siempre acompaña, pero eso no tiene por qué ser un problema. Quedarse en casa en familia y sin prisas también ofrece múltiples posibilidades. Una de ellas es la de cocinar con los hijos. Para ellos constituirá un aprendizaje, y no sólo meramente práctico. También les ofrecerá la oportunidad de valorar el trabajo que requiere la cocina. Y, aunque con la comida no se juega, ponernos con las manos en la masa también abre un abanico de opciones de diversión.

Parques de atracciones

Los parques de atracciones, esos paraísos para los niños, siempre están ahí, pero muchas veces el año se pasa sin que hayamos encontrado un hueco para visitarlos. En fechas como este puente de diciembre surge de nuevo la opción de hacerlo y brindar así a los pequeños una jornada que con seguridad recordarán durante mucho tiempo.