Los antibióticos, un tratamiento de primera línea para la apendicitis

2 Se lee en minutos EP



Los antibióticos son ahora un tratamiento de primera línea aceptado para la mayoría de las personas con apendicitis, según los resultados finales del ensayo Comparing Outcomes of antibiotic Drugs and Appendectomy (CODA), y una guía de tratamiento actualizada para la apendicitis del Colegio Americano de Cirujanos, según publican los investigadores en la revista 'New England Journal of Medicine'.

"En los primeros tres meses después de tomar antibióticos para la infección, casi 7 de cada 10 pacientes en el grupo de antibióticos evitaron una apendicectomía. A los cuatro años, un poco menos del 50% se sometió a la cirugía", resalta el doctor David Flum, co-investigador principal y profesor y presidente asociado de cirugía en la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington (UW), en Estados Unidos.

"Otros resultados favorecieron a los antibióticos o a la cirugía --aclara--. En conjunto, los antibióticos parecen ser el tratamiento adecuado para muchos pacientes con apendicitis, aunque probablemente no para todos".

El CODA es el mayor ensayo clínico aleatorio sobre el tratamiento de la apendicitis. En 25 hospitales de 14 estados norteamericanos, 1.552 pacientes con apendicitis consintieron en participar y fueron asignados al azar para recibir antibióticos o someterse a una apendicectomía.

"Aunque hubo ventajas y desventajas en cada tratamiento, descubrimos que ambos son seguros y que los pacientes probablemente valorarán estos resultados de forma diferente según sus síntomas, preocupaciones y circunstancias únicas", añade Flum.

Pros y contras de la cirugía

Los pacientes con un apendicolito, un depósito calcificado que se encuentra en alrededor del 25% de los casos de apendicitis aguda, se asociaron con más complicaciones y una mayor probabilidad de apendicectomía en los primeros 30 días. Sin embargo, a los 90 días, no había mayor probabilidad de apendicectomía en los pacientes con un apendicolito.

"Teniendo en cuenta estos resultados y las nuevas directrices de tratamiento, es importante que los cirujanos y los pacientes discutan los pros y los contras tanto de la cirugía como de los antibióticos a la hora de decidir cuál es el mejor tratamiento para esa persona en ese momento", señala la doctor aGiana Davidson, profesora asociada de cirugía en la UW y directora del centro de coordinación clínica del ensayo CODA.

Para fomentar esas conversaciones, los investigadores de CODA crearon una herramienta de toma de decisiones en línea para los pacientes. Incluye un vídeo en inglés y español, y un mecanismo para ayudar a los pacientes a elegir la dirección que mejor se adapte a sus circunstancias individuales.

"En el ámbito de las urgencias, los pacientes con apendicitis pueden tomar una decisión de tratamiento de forma precipitada --recuerda Davidson--. Esta herramienta en línea se construyó para ayudar a comunicar los resultados de la CODA en términos legos, y para estimular una conversación entre los pacientes y los cirujanos sobre los posibles beneficios y perjuicios de cada enfoque".

Noticias relacionadas