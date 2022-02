7 claves para viajar en moto con tu pareja este San Valentín

6 Se lee en minutos



Viajar en moto es una experiencia única y aunque muchos conductores optan por disfrutar en solitario sobre las dos ruedas, otros prefieren compartir la experiencia con su pareja y más ahora que se aproxima San Valentín, el día de los enamorados. Sin embargo, no todos los moteros saben cómo conducir acompañados manteniendo la máxima seguridad. De hecho, según AMV, la empresa líder en la comercialización online de seguros de moto, un 60% de los moteros reconoce que no tiene claro cómo conducir de forma correcta con un pasajero, mientras que siete de cada 10 acompañantes no saben cuál es la ubicación y el comportamiento adecuados durante la conducción en pareja. Por ello, a continuación te contamos las siete claves para viajar en moto con tu pareja este San Valentín.

1. Antes de iniciar la marcha

En primer lugar, es súper importante revisar que la moto se encuentra en perfecto estado. Para ello, es fundamental el buen mantenimiento de la misma. Ten en cuenta que a la hora de conducir en pareja debes adaptar los reglajes de la moto al peso que va a soportar con dos pasajeros:

Ajusta la tensión de la cadena.

Aumenta la presión del neumático trasero para que aguante mejor la tensión adicional.

Revisa la posición de las luces, puesto que un mayor peso en la parte trasera puede hacer que la luz se mueva y enfoque en un ángulo más abierto.

Si es necesario, modifica el reglaje del amortiguador para limitar la desviación de la trayectoria causada por las posibles irregularidades del trazado de la carretera.

2. Cómo subir a la moto

Una de las preguntas más habituales a la hora de viajar con acompañante surge a la hora de subir a la moto: ¿por qué lado es mejor hacerlo? Debes subir siempre por el lado izquierdo, aunque ten cuidado porque antes debes comprobar que el conductor esté sujetando bien la moto. Una vez te asegures de ello, debes agarrarte a su hombro, poner el pie izquierdo en el reposapiés izquierdo y pasar el pie derecho, con cuidado, sobre la moto para acabar apoyándolo en el reposapiés derecho.

3. Posición del acompañante y distancia con el piloto

Una vez te hayas montado en la moto, es normal que te preguntes dónde debes agarrarte o qué distancia debes mantener con el piloto para no interferir en sus movimientos y en la conducción. Lo más correcto y recomendable es que te sientes lo más cerca posible del conductor, agarrándote a su cintura y con los pies en las estriberas. Recuerda que no debes apoyarte en los hombros o brazos del conductor, puesto que puedes interferir en su movilidad y eso no es nada seguro.

No obstante, debes saber que la cintura no es el único sitio al que puedes agarrarte, ya que también puedes hacerlo a las asas rígidas, que suelen estar situadas a ambos lados de la moto o en la parte trasera. Si te sujetas a las asas de la parte trasera presta especial atención a las aceleraciones del conductor e inclina tu cuerpo hacia delante para evitar que se te despeguen los pies de las estriberas y puedas caerte.

Como hemos comentado antes, lo más seguro es que te agarres a la cintura del conductor y acompañes sus movimientos, sin apoyarte sobre él, tratando de anticiparte a los frenazos y aceleraciones y evitando que los cascos choquen entre si. Para ello, no debes tener la cabeza justo detrás del conductor, sino ligeramente ladeada y cambiando la cabeza de lado, de vez en cuando, para que no se te cargue el cuello ni la espalda.

Por último, para que no se te cansen los brazos rápido, puedes rebajar la intensidad de agarre al conductor y compensarlo apretando tus rodillas a su cuerpo. De este modo, tus brazos descansarán y conseguiréis ser una unidad mucho mejor.

4. Consejos de conducción

Cuando se conduce en pareja el piloto tiene una gran responsabilidad y es importante que cambie la forma que tiene de conducir en solitario. Así que si eres el conductor de la moto, es recomendable que reduzcas al máximo las aceleraciones y frenadas para evitar riesgos innecesarios. Asimismo, evita la costumbre que tienen algunos pilotos de agacharse para obtener una mayor protección aerodinámica, puesto que tu acompañante quedará mucho más expuesto al aire y será mucho más probable sufrir un percance.

Por su parte, si eres el acompañante, debes saber que el mayor riesgo está en las curvas, ya que si tienes poca experiencia es normal que tiendas a contrarrestar instintivamente la inclinación de la moto en las curvas desplazando tu cuerpo hacia el lado contrario; una práctica que resulta muy peligrosa, al igual que tomar las curvas como si fueras el piloto, ya que puedes provocar la pérdida del control de la moto. Lo que debes hacer es acompañar al conductor siempre con movimientos suaves.

5. La importancia de la comunicación

Debes tener muy presente la importancia de la comunicación entre el piloto y el acompañante. Ten en cuenta que con la nueva Ley de Tráfico “está permitido la utilización de dispositivos inalámbricos certificados u homologados para la utilización en el casco de protección de los conductores de motocicletas y ciclomotores, con fines de comunicación o navegación, siempre que no afecten a la seguridad en la conducción”.

No obstante, si no dispones de estos dispositivos o simplemente no quieres utilizarlos, lo ideal es que establezcáis un código de señales que os sirvan para comunicaros durante el viaje. Por ejemplo: dar una palmadita en el hombro para iniciar la marcha, mostrar el dedo pulgar hacia arriba para informar al piloto que todo está bien, mostrar el dedo pulgar hacia abajo para indicar lo contrario y que es necesario realizar una parada, etc.

6. Cómo bajar de la moto

Es muy importante que no te bajes de la moto hasta que el conductor te lo indique. Debes esperar siempre a que el piloto sujete con firmeza el manillar, accione la maneta del freno y extienda la pata de cabra. Cuando puedas bajar de la moto, debes hacer lo contrario que para subir: colocarte de forma erguida sobre los estribos, apoyarte en los hombros del piloto y pasar la pierna derecha, con cuidado, sobre el asiento hasta que el pie llegue al suelo.

7. ¿El acompañante está cubierto por el seguro?

Contratar un seguro de moto es obligatorio y tal como indica AMV, todos incluyen la garantía de Responsabilidad Civil Obligatoria. Esto quiere decir que amparan al conductor cuando es culpable de un accidente de circulación y causa daños personales o materiales a terceros. Pues bien, el acompañante al ser considerado un tercero, está cubierto por el seguro de moto, aunque no en todos los casos. Para que el seguro pueda cubrir los daños que pueda sufrir el acompañante en un siniestro, la moto debe estar homologada para dos ocupantes. Esta información puedes encontrarla en el Permiso de Circulación, concretamente en el apartado S.1 (número de plazas de asiento, incluida la del conductor).

Como hemos comentado, el seguro “a terceros” no cubre las lesiones del conductor, si es el responsable del siniestro, ni los daños que sufra la moto. De modo que si quieres estar totalmente protegido, debes incluir en la póliza la cobertura de Accidentes del Conductor, que incluye:

Cobertura de asistencia sanitaria por accidente de circulación.

Indemnización en caso de invalidez.

Indemnización en caso de fallecimiento.

