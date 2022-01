Este fue el accidente que más muertes causó en 2021, según la DGT

El 2021 ha sido el segundo mejor año de la historia en términos de siniestralidad vial al registrar un total de 921 siniestros mortales con 1.004 personas fallecidas y otras 3.728 heridas graves, lo que se traduce a 97 fallecidos menos (-9%) que en 2019, el año de referencia. Cabe destacar que las cifras de 2021 solo se sitúan por detrás de 2020 (874 personas fallecidas), aunque dicho año cuenta con las estadísticas distorsionadas por culpa de la pandemia por coronavirus.

El ministro Fernando Grande-Marlaska presentó recientemente el balance provisional de siniestralidad vial 2021 y señaló durante su intervención que “el balance de siniestralidad vial de 2021 nos indica que hemos mantenido la tendencia positiva de reducción de la siniestralidad que experimentamos en la última década, pero hay que añadir que la valoración no puede ser positiva porque 1.004 fallecidos en carretera el pasado año son demasiados”.

Si analizamos los datos del balance provisional de siniestralidad vial 2021 por tipo de accidente, observamos una disminución del 22% en los fallecidos por colisión frontal, del 7% en los fallecidos por colisión trasera y múltiple y del 7% en los fallecidos por salida de la vía, respecto a 2019. No obstante, los accidentes por salida de la vía continúan siendo los que más muertes provocan en las carreteras españolas con el 39% de los fallecidos (395 personas), seguidos por los accidentes por colisión frontal (193 personas fallecidas), accidentes por colisión lateral y frontolateral (134 fallecidos), accidentes por colisión trasera y múltiple (101 fallecidos) y accidentes por atropello a peatón (100 fallecidos). En la siguiente tabla puedes ver toda la información detallada:

Por otro lado, si nos fijamos bien en los datos del balance, vemos que los descensos de la mortalidad no han tenido un comportamiento homogéneo a lo largo del año. 2021 comenzó con importantes descensos tanto en la movilidad como en la siniestralidad, debido a las restricciones establecidas por la pandemia. A partir de de mayo se fueron recuperando poco a poco los desplazamientos y se produjo un aumento de los accidentes mortales. Concretamente, en junio de 2021 se registraron 116 fallecidos, 38 más que en 2019, convirtiéndose así en el mes con más fallecimientos de todo el año pasado.

Cabe destacar que las cifras presentadas por la Dirección General de Tráfico (DGT) son provisionales y referidas solo a los siniestros mortales ocurridos en vías interurbanas y víctimas registradas hasta las 24 horas posteriores a producirse el siniestro. Las cifras definitivas, que incluirán las victimas a 30 días de siniestros ocurridos en vías urbanas e interurbanas, permitirán tener la radiografía completa de la siniestralidad vial en España. No obstante, a continuación te detallamos cuáles son los resultados provisionales:

POR TIPO DE VÍA: si analizamos los datos por tipo de vía, vemos que en 2021 descendieron más los fallecidos en carretera convencional (-9%) que en autovía y autopista (-8%), respecto a 2019. Sin embargo, un total de 723 personas perdieron la vida en accidentes de tráfico que tuvieron lugar en vías convencionales (72%), y 281 personas fallecieron en autopistas y autovías (28%); de modo que de cada cuatro fallecidos, tres son en carretera convencional y uno en autopista y autovía.

POR TIPO DE USUARIO: según la DGT, el 38% de los fallecidos en 2021 eran usuarios vulnerables (peatones, ciclistas, motoristas y usuarios de vehículos de movilidad personal). El año pasado se registraron 383 fallecidos, 61 menos que los 444 que se registraron en 2019.

POR EDAD: la franja de edad de más de 65 años registró en 2021 el mayor descenso de la siniestralidad, con un -25%. Por contra, aumentó la siniestralidad de los jóvenes de 15 a 24 años: de 112 fallecidos en 2019 a 138 fallecidos en 2021.

POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD: en 2021 un total de 140 personas que circulaban en turismo y furgoneta (26%) no llevaban puesto el cinturón de seguridad en el momento del siniestro. Asimismo, ocho ciclistas y diez motoristas no hacían uso del casco.

El #cinturón es tu mejor seguro de vida.



No hay ningún sistema de seguridad que lo sustituya ni nada que evite que salgas despedido e impactes contra el parabrisas u otros pasajeros si no lo utilizas. No hay excusa que valga.#ÁtateALaVida



👉 https://t.co/xuPOgkT9nu pic.twitter.com/NajxKAGF1j