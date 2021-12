Esto es lo que nunca debes hacer para quitar el hielo del parabrisas

2 Se lee en minutos



En invierno es habitual encontrar hielo en los parabrisas de los coches. Por ello, la Dirección General de Tráfico (DGT) recuerda que con la llegada del frío es muy importante tener el parabrisas y las escobillas limpiaparabrisas en perfecto estado, sobre todo en zonas con nevadas frecuentes, lluvias y nieblas.

Lo mejor siempre es prevenir y por ello es recomendable sustituir los limpiaparabrisas como mínimo una vez al año, puesto que si están deteriorados, al accionarlos dejaran franjas en el campo de visión del conductor, poniendo en riesgo su seguridad. También es aconsejable rellenar el depósito de líquido del limpiaparabrisas con un producto específico que contenga anticongelante.

También existen muchos trucos caseros para evitar que se forme hielo en el parabrisas, especialmente si el coche pasa las noches en la calle, aunque uno de los más efectivos es el de cubrir la luna del coche con un cartón o una manta, evitando que se formen capas de hielo y que los limpiaparabrisas se queden pegados al cristal.

Lo que nunca debes hacer

No obstante, si no has podido evitarlo y te encuentras por la mañana con el parabrisas cubierto de hielo, esto es lo que nunca debes hacer:

Echar agua caliente sobre el parabrisas, ya que el cambio brusco de temperatura podría romper el cristal, especialmente si el parabrisas tiene un impacto.

Accionar los limpiaparabrisas y echar agua, ya que el agua siempre empeora la situación y las escobillas del limpiaparabrisas pueden romperse si están pegadas al parabrisas por culpa del hielo.

Echar sal, puesto que la sal evita la congelación, pero no descongela. Además, puede arañar el cristal y corroer la chapa.

Cómo quitar el hielo del parabrisas

Carglass recomienda realizar las siguientes acciones para retirar el hielo de forma efectiva:

Arrancar el motor, conectar la calefacción con el ventilador al máximo y dirigir el flujo de aire hacia el parabrisas. Jamás se debe esperar a que el motor adquiera temperatura antes de encender la calefacción, ya que el cambio brusco de temperatura puede romper el cristal.

Utilizar un producto descongelador. Existen muchas opciones en el mercado, aunque esta es la solución más cara.

Rociar el parabrisas con alcohol, ya que tiene un punto de congelación inferior al agua. Esta es una buena solución si la capa de hielo no es muy gruesa; en caso contrario, tendrás que usar una rasqueta para eliminar el hielo. Nunca se debe llenar el depósito del líquido del parabrisas con alcohol, puesto que puede estropearlo.

Rascar el hielo adherido al cristal. Lo mejor es hacerlo con una rasqueta de plástico, aunque si no tienes una, se puede emplear la caja de un CD o cualquier tarjeta o carné de plástico con poco valor. No es recomendable utilizar instrumentos metálicos ni de materiales que puedan arañar la luna.

Después de haber eliminado el hielo y despegado las escobillas del cristal, podrás accionar el limpiaparabrisas y los dosificadores de líquido para dejar la luna en perfecto estado, siempre que el depósito del líquido contenga un producto anticongelante.

Es fundamental retirar también el hielo de los faros. En los coches con faros halógenos basta con encender las luces durante un tiempo; en cambio, en los coches con tecnologías de iluminación modernas es necesario retirar el hielo a mano.

