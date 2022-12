¡Es el fútbol, estúpido!

3 Se lee en minutos



La fotografía, de Paul Childs para Reuters, cuenta lo que cuenta. Se ve lo que se ve. Es una de las imágenes menos edificantes del Mundial. Los jugadores argentinos echan a correr tras el penalti transformado por Lautaro Martínez, pero en esa celebración dedican instintivamente un segundo a burlarse de sus rivales, que lamentan arrodillados su eliminación en cuartos de final del Mundial de Qatar.

Bilardear

La imagen es indigna de quienes hacen llamarse deportistas. Evidencia una falta de respeto al contrario que les retrata en el momento más excitante del deporte, el de la consecución de la victoria. Algo que entronca más con la naturaleza de uno que con su competitividad. No es menos cierto que segundos antes los jugadores holandeses se lanzaron como hienas a por Lautaro cuando este iniciaba el camino hacia el área para lanzar el penalti decisivo tratando de “apretarle”. Lo que siempre se ha llamado “el otro fútbol” y que en Argentina llegó a ser muy celebrado en la persona de Carlos Salvador Bilardo, el seleccionador con el que la albiceleste ganó su último Mundial, en el 86. Alguien que saltaba al campo con alfileres para pinchar a los contrarios y ofrecía a los adversarios agua con somnífero. ¡Dejen de bilardear!

Resulta cínico justificar el gesto de los jugadores por la “apretada” de los holandeses, tanto como lo es defender a unos ‘tulipanes’ que tampoco fueron ejemplares. Empezando por Van Gaal que comenzó a jugar el partido en la sala de prensa el día antes. Siguiendo por los jugadores, que ofrecieron un partido plagado de acciones despreciables, y no eximiendo a un árbitro, el español Mateu Lahoz, cuyo afán de protagonismo crispó aún más los ánimos de argentinos y holandeses. Todos han quedado retratados. Los unos y los otros.

No vale todo. Y precisamente ahora, en estos momentos en los que todo el planeta está mirando, es cuando el fútbol no debería justificar lo injustificable. Cierto es que no tienen que dar ninguna lección moral ni están obligados a conducirse con ejemplaridad porque en realidad solo son futbolistas, no modelos sociales. Pero también lo es que tienen una imagen pública y se les presuponen unos valores inherentes como deportistas. Me decía ayer un amigo argentino, “acá lo están pasando mal y necesitan que esos chicos les den alegrías”. Elevando inconscientemente con ello el fútbol a cuestión de Estado. Otro periodista me decía resignado “sin referentes políticos, estos tipos son los referentes acá. El fútbol hace mucho que dejó ser un deporte acá”. Hagan caso a Maradona, no manchen la pelota.

Dejen al fútbol ser “la cosa más importante de las cosas menos importantes”, como decía Bill Shankly. Pero no justifiquemos todo, no escribamos con la camiseta puesta. Porque peor que el mensaje que deja la extraordinaria fotografía de Paul Childs ha sido leer a periodistas intentado justificar, cuando no blanquear, la conducta de ‘sus’ jugadores. “Hay que mirar el contexto”, me escribía un colega. El contexto es sencillo: es Fútbol. Deporte. Miren a Modric, que de niño salió corriendo por una puerta de su casa mientras soldados entraban por la otra para matar su familia. Y ayer cuando eliminó a Brasil, tras celebrarlo por todo lo alto, acudió a consolar a Neymar y a sus adversarios. Para explicar este circo en el que hemos convertido esto queda parafrasear a James Carville, aquel asesor de Bill Clinton en la campaña del 92, y decir aquello de “¡Es el fútbol, estúpido!”.

Posdata: Y mandar un abrazo a la familia del periodista estadounidense Grant Wahl, que moría ayer en Doha en extrañas circunstancias mientras cubría este partido. Wahl se manifestó activamente contra la violación de los derechos humanos en la construcción de los estadios en Qatar y hace unos días fue abordado por las autoridades por llevar una camiseta con el logo del arcoíris en apoyo al colectivo LGTBi. Oficialmente ha muerto por un infarto, pero su hermano Eric denuncia que “estaba sano. Me dijo que recibió amenazas de muerte. No creo que mi hermano acabe de morir. Creo que lo mataron”. Descanse en paz