El otro adiós de 'Luis Padrique': los 13 directos y 800.000 huérfanos de una efímera estrella de Twitch

22 días. Ese es el tiempo que va entre el "¡'Streamers' del mundo! Apartaos que voy cuesta abajo y sin frenos", con el que Luis Enrique anunció el 14 de noviembre que realizaría un directo al día en Twitch durante la concentración de la selección española en el Mundial de Qatar, y el "espero y deseo que nos volvamos a ver, y si no, la vida continúa, no pasa nada", con el que despidió el 5 de diciembre el que finalmente sería su último 'stream', un día antes del partido contra Marruecos en el que España cayó eliminada.

Entre medias, un amistoso contra Jordania, una imponente victoria contra Costa Rica en el debut mundialista, un sufrido empate con Alemania y una derrota contra Japón pese a la cual España consiguió pasar a octavos. Y también 13 directos en Twitch del seleccionador, con una media de 55.000 espectadores concurrentes (conectados en el mismo momento), más de 800.000 seguidores y una novedosa manera de conectar con la afición que ha generado miles de memes y comentarios en las redes sociales.

Desde la Universidad de Qatar, donde el grupo se alojó durante su estancia en Doha, el ya ex seleccionador se sentaba casi todos los días en un 'setup' improvisado con dos pantallas, un foco, una cámara y unos auriculares con micrófono durante un poco más de una hora, hasta sumar un total de 16 horas en directo. Un par de veces acompañado por miembros de su equipo técnico, pero la mayoría en solitario, Luis Enrique tuvo tiempo de sobra para hablar largo y tendido con un toque distendido y cercano.

El tema de conversación era secundario. Compañeros de profesión ("Un saludo para Emmanuel Amunike, gran compañero y amigo"), apodos ("Veo mucho 'Padrique', me encanta 'Luis Padrique'"), problemas tecnológicos ("Ya me gustaría leer el chat, pero esto va como si fuera... Nico Williams"), redes sociales ("¿Para cuándo el OnlyFans? [Risas] Onlyfans es de ligue, ¿no?"), música ("¿Bad Bunny qué es, un grupo de música? Ah, de esos de reggaeton... no soy muy de reggaeton, eso os gusta a vosotros"), promesas finalmente incumplidas ("Si ganamos el Mundial prometo venir a hacer el 'streaming' con el 'troncho"), filosofía ("Estoy totalmente obsesionado con leer a los clásicos estoicos y el estoicismo") o dietas ("He cenado seis huevos, tres cocidos y tres fritos [...] Sí, sí, seis huevos, y más puedo llegar a comer algún día").

Las cifras de sus directos

Y los aficionados respondieron con un apoyo reservado a los grandes de la comunidad hispana de Twitch como Ibai Llanos o Auronplay. El canal 'luisenrique21' ha alcanzado 6,3 millones de páginas vistas y, con apenas 13 directos, se ha colocado en el top 7 de los streamers en español y top 26 a nivel mundial, según la media de seguidores, espectadores y horas vistas -una métrica que sale de multiplicar los usuarios únicos que han visto el directo por el tiempo que lo han visto- del último mes elaborada por TwitchTracker, una web especializada en estadísticas de la plataforma.

Tras su primer 'stream' el 18 de noviembre, titulado 'Noche de estreno', en el que llegó a juntar una media de 137.000 espectadores simultáneos y más de un millón de 'clicks', la media de visualizaciones fue bajando según avanzaba el torneo, pero siempre se mantuvo por encima de los 23.000. Un impacto que ha ido más allá de la red social de Amazon, al alcanzar millones de visitas con los recortes de sus directos publicados en Youtube, TikTok o Twitter.

Un apoyo que también se ha traducido en la que es la cifra más importante para cualquier 'streamer': los suscriptores. Es decir, personas dispuestas a pagar cada mes para mostrar su apoyo al creador de contenido que siguen. En España, una suscripción a un canal de Twitch cuesta 4 euros, o se puede canjear una 'sub' al mes de manera gratuita si ya se paga el programa Prime de Amazon. Según los datos recopilados por el portal especializado StreamsCharts, Luis Enrique ha conseguido 6.965 suscriptores en este tiempo, el 89% de ellos con la sub 'gratuita'.

"No me llevaré ni un euro"

¿En cuánto dinero se traduce esto? No se sabe con exactitud, porque lo más común es que la plataforma y el 'streamer' se repartan la mitad de cada suscripción (en algunos casos las personalidades más reconocidas tienen contratos con Twitch que les permiten recibir el 70%) y los ingresos por cada una dependen de desde dónde se haga (en los países latinoamericanos, por ejemplo, cuestan menos), pero StreamsCharts calcula que el ex seleccionador nacional habría ingresado por suscripciones entre 15.200 y 16.500 euros.

En realidad, la cifra exacta solo la conoce él. Y a los ingresos por suscripciones habría que sumarle los que han producido los anuncios en su canal durante los directos para obtener la suma de dinero que 'Lucho' ingresará por emitir 16 horas. "Y luego, de lo que se cobre creo que también está Hacienda por ahí, así que a contribuir... y ya sabéis que yo no me llevaré ni un euro, todo lo que se gane será para una buena causa", explicaba en uno de sus directos.

La "buena causa" a la que hace referencia será finalmente el proyecto 'Pabellón de la Victoria' de la Fundación de Oncología Infantil Enriqueta Villavecchia que, en sus propias palabras, "servirá para ayudar a los niños y a las familias, sobre todo en el momento de paliativos, para acompañar en los momentos más duros de la enfermedad".

COMO PEZ EN EL AGUA

Aunque en el Mundial de Qatar ha habido otros ejemplos que han permitido a los aficionados conocer más de las concentraciones de cada selección, como el directo de Leo Messi con su excompañero y amigo Sergio 'Kun' Agüero o la 'Saka Spelling School' de Bukayo Saka en TikTok en la que pide deletrear palabras a otros jugadores de la selección inglesa, en ninguna ha tenido un seleccionador o un jugador un contacto tan 'cara a cara' con los seguidores.

Pero gran parte del éxito de esta iniciativa en cuanto a su seguimiento, más allá de las críticas que ha recibido de algunos sectores de la prensa deportiva ("Que haga un 'streaming' para decir si se va o no se va", aseguraba Josep Pedrerol tras la derrota contra Marruecos), viene del hecho de que el "carroza de 52 años" conocía algunos entresijos de la plataforma gracias a uno de sus hijos. Miraba a cámara, interactuaba con el chat contestando preguntas o agradeciendo suscripciones, anunciaba sus directos en otras redes sociales y, en general, se comportaba como lo hacen el resto de los 'streamers'. Es decir, adaptó su manera de comunicar al medio en el que se encontraba.

Incluso terminaba sus directos con un 'raideo' (una herramienta de Twitch para enviar tus espectadores a otro 'stream') a otros creadores de contenido, a los que ya conocía aunque fuese de pasada. "Ah, ya sé quién es, a este lo conozco... lo ve mi hijo", aseguró antes de hacer un 'raideo' al 'streamer' IlloJuan porque era el nombre más mencionado en su chat.

La última cita

Y este lunes, 24 horas antes del partido de octavos contra Marruecos, Luis Enrique volvió a colocarse delante de la cámara. Acompañado por Lorenzo del Pozo, fisioterapeuta de la selección, el todavía seleccionador inició "la que puede ser la última sesión de 'streaming' de este Mundial". "Esperemos que no, evidentemente, y ojalá podamos disfrutar de muchas más [...] Han llegado los partidos en los que en 90 o 120 minutos se decide todo, es así la realidad, así es el fútbol", aseguró. Palabras premonitorias que se cumplieron un día después, cuando España no consiguió anotar un gol a Yassine Bounou ni en los penaltis y se despidió de Qatar.

Así que ese 5 de diciembre, sin saberlo, Luis Enrique dijo adiós a su faceta de seleccionador y 'streamer', confirmada apenas un par de días después por el anuncio de la Federación de que su etapa al frente de la selección había llegado a su fin. Sin embargo, pocos minutos antes de que la RFEF anunciase que no renovaría el contrato del asturiano, su primera (y efímera) aparición pública tras volver de Qatar tuvo lugar en Twitch, durante un 'stream' de su hijo. "¿Qué pasa?", saludaba entre risas mientras revisaba los números del directo ("200 espectadores, muy bien, muy bien") y el chat se llenaba de "grande", "Padrique", "quédate" y otros comentarios de apoyo. "Vuelve al stream", leía en el chat, "bueno, bueno, igual un día con Pacho aquí si me hace una entrevista... ¡Un abrazo a todos!".

Quizás esa charla antes del partido de octavos no ha sido el último directo de una estrella efímera de la plataforma de Amazon que ha dejado a 800.000 huérfanos de su 'Padrique'. O quizás si fue su última aparición, pero "la vida continúa, no pasa nada".