Pedri: "Me gustaría cambiar la camiseta con Messi en la final"

Primero de todo, ¿cómo van de ánimos después de la derrota ante Japón?

El último partido fue un palo duro, pero estamos ya con muchas ganas, son los octavos de final de un Mundial que no se viven todos los días y hay que disfrutar.

¿Qué papel está jugando Luis Enrique estos días para encarar el duelo ante Marruecos?

Siempre nos apoya. Insisito en que fue un duro palo, no esperábamos el resultado ante Japón porque queríamos ser primeros, pero sí lo piensas bien, estamos en octavos de final tras superar un grupo complicado.

¿De qué les ha servido este pinchazo inesperado?

Nos hemos dado cuenta de que todos los partidos son a vida o muerte. Por suerte tenemos otra oportunidad y pasamos ronda, pero si fallas en otros diez minutos de desconexión, te vas para casa

Por tanto, ¿lo interpretan como un serio aviso?

En un partido de estas características si te evades diez minutos del partido te pueden marcar los golse que sean, los que necesita el rival. Pero ahora estamos con muchas ganas de afrontar el partido ante Marruecos, que no será nada fácil.

"Ante Japón estuve con angustia"

¿Estaba pendiente del Alemania-Costa Rica mientras jugaba frente a Japón?

Iba mirando el marcador y cuando vi que Costa Rica era segunda de grupo y nosotros, fuera. Intentaba animar a los compañeros para buscar el gol que nos metiese.

¿Les dio tranqulidad saber que Alemania había remontado?

Sinceramente, no me di cuenta cuando Alemania se puso por delante en el marcador y éramos otra vez segundos. Estuve con la angustia todo el partido, lo pregunté al banquillo al acabar y me dijeron que iban ganando. Fue una alegría, pero un palo por el resultado.

¿Qué le parece Marruecos, su próximo rival?

Es un rival complicado, sobre todo en lo físico. Llega con resultados muy buenos y hay que tenerlo respeto.

¿Ha tenido la ocasión de charlar con su compañero Abde?

No he tenido la oportunidad, seguramente hablaré con él porque nos llevamos muy bien, aunque es verdad que no hablo demasiado por teléfono. Me reía mucho cuando estaba con nosotros. Marruecos es una selección que no es muy conocida pero con jugadores cde mucho potencial.

Pedri hace magia con un balón cerca de él / Pablo García / RFEF

¿Qué referencias tiene del rival?

Aún no lo hemos estudiado a fondo, lo hacemos uno o dos días antes del partidos. El míster nos dice sus cosas buena y malas, aunque hemos visto los partidos del Mundial y sabemos cómo juegan.

¿Está sufriendo con los marcajes que le están haciendo?

A todo el centro del campo de España le gusta estar en contacto con el balón y, si nos lo quitan, no estamos a gusto.

"Noto la repercusión de lo que es un Mundial"

¿Pero le llega a condicionar su manera de jugar encontrarse siempre con un bosque de piernas a su alrededor?

Intento ser el mismo de siempre, aunque es complicado porque los rivales te siguen al hombre y te dejan sin espacio. Hay que intentar buscar el hueco libre para hacer daño.

¿Cómo está valorando lo que es jugar un Mundial?

Noto que es un torneo que tiene mucha más repercusión fuera. Un gol o una acción sale el triple de veces de lo que sería en la Liga o en la Champions. En eso se nota, al fin y al cabo es un partido con la selección, que todos son importantes.

¿Tiene ganas de que llegue su primer gol con la Roja?

Sí, Quiero marcar mi primer gol con la selcción. Si me lo sigio guardando, ojalá llegue aquí, durante el Mundial.

¿Cómo se sintió al verse en una longa gigante en el centro de Doha como una de las estrellas del torneo?

Es algo muy bonito. No lo sabía hasta que me pasaron una foto y me enteré en rueda de prensa. Estoy muy ncontento de estar ahí, es un orgullo.

"Xavi nos mandó un mensaje"

Xavi Hernández estuvo unos días en Qatar, ¿conversó con él?

Nos deseó suerte antes de los partidos. Nos transmitió su mensaje a todos los del equipo. No lo vimos en persona, pero sí mandó mensaje por teléfono.

En una cita de este calibre, su entrenador en el Barça no podía faltar...

Como aficionado y futbolista que fue, a parte de entrenador, le encantará ver un Mundial de fútbol y más a la selección.

Pedri, en un partido de la Roja / Sebastian El-Saqqa / firo sportp / AFP7 / Europa P

Por cierto, la Argentina de Messi ya está en cuartos de final, ¿vio el partido ante Australia?

Sí, tiene un grupo de jugadores muy buenos. Se nota el buen rollo que tienen. Disponen del mejor del mundo y creo que el mejor jugador que he visto en mi vida como es Leo. Es un plus a su favor. Se vio con el gol que logra ante Australia y marca las diferencias.

¿Ha cambiado la camiseta con algún rival?

La cambié con David Raya, si es que cuenta, porque quería una de él. Con los demás equipos, todavía no.

¿Cuál le gustaría tener?

La de Leo, así nos veríamos en una hipotética final.

Para eso aún queda mucho, ¿le ha impactado la igualdad de este Mundial?

Hemos visto que han pasado Japón o Corea del Sur, que en principio la gente no daba mucho por ellos y ha habido sorpresas.

"Me puse un poco nervioso con Iniesta"

El otro día recibió la visita de Iniesta, ¿es cierto que se puso nervioso al conocerle?

Me puse un poco nervioso, sí, no sabía que decirle, pero es una persona muy normal, cómo se ve desde fuera y estoy muy orgulloso de haber conocido a mi ídolo.

Se les compara mucho, pero ha pasado mucho tiempo para poder conversar cara a cara...

No nos habíamos visto nunca. Habíamos contactado por teléfono, pero en persona no nos conocíamos y fue muy bonito.

Andrés Iniesta, Sergio Busquets y Jordi Alba en la concentración de la selección española en Doha / RFEF

¿Qué le viene a la cabeza con el gol del Mundial del 2010?

Tenía ocho años recién cumplidos y ver al hombre que nos dio la priemra estrella es un orgullo.

¿Dónde estaba en ese momento?

En un hotel en Tenerife con mi familia y cuando el gol entra, se desató la locura.

¿Andrés le dio algún consejo?

Sobre que disfrutara, los Mundiales se viven my poco, son cada cuatro años y es difícil jguarlos. Hay que estar al máximo nivel para ir convocado.

"Sería bonito ganar la segunda estrella"

¿Sueña con sumar la segunda estrella?

Quedan cuatro partidos y ojalá se pueda dar. Sería muy bonito dar otra estrella a este país.

Noticias relacionadas

¿Comparte la opinión de que ahora van por el lado fácil del cuadro?

No creo. En el otro lado Brasil y Argentina, que para casi todo el mundo son las favoritas, pero todos los equipos dan un gran nivel. Muchos equipos eliminan a las favoritas y hay mucha rivalidad.