Brasil necesita a Neymar para corregir el tiro

Neymar reaparece para corregir el tiro de Brasil. Tras dos partidos ausente a causa del esguince de ligamentos que se produjo en el tobillo derecho en el primer encuentro de la liguilla, el equipo le necesita para el primer encuentro de las eliminatorias frente a Corea del Sur. Le necesita para que el 10 ayude a mejorar el pésimo índice de acierto en el remate.

Neymar desea jugar, como lo desea hasta el último componente de la delegación brasileña. La Confederación ofreció imágenes de su preparación individual y pudo participar en la última sesión preparatoria antes del duelo frente a la selección asiática. Aunque Tite exclamó “sí” cuando le preguntaron a Thiago Silva por el regreso de su compañero, el seleccionador se corrigió después: “La decisión dependerá de lo que diga el departamento médico”.

Y si Neymar está listo, figurará en el once titular. No le va a reservar en el banquillo con la previsión de que le pudiera necesitar si el partido se alarga hasta los 120 minutos. Así de inseguro de siente Brasil. “Mis preferencias son de alinear el mejor once desde el principio”, dijo Tite, cuidadoso y sensible por el estado físico de varios jugadores.

Alud de lesiones

Algunos han acusado resfriados por los brutales cambios de temperatura entre el exterior y los espacios cerrados a causa de los disparatados aires acondicionados. Pero lo grave han sido las lesiones. Neymar y Danilo se lesionaron el primer día y ya están listos. Alex Sandro es baja. Gabriel Jesús y Álex Telles se han despedido por percances en las rodillas y abandonan la concentración para ser tratados en sus clubs. El delantero voló ya hacia Londres; Telles lo hará de forma inminente a Sevilla.

Brasil no chuta (victoria ante Serbia por 2-0, a Suiza por 1-0 y derrota 0-1 con Camerún) porque chuta mal. Peor sin Neymar. Dieciocho equipos han marcado más goles que Brasil en el Mundial; entre ellos, los tres de su propio grupo. Solo Polonia y Estados Unidos, de los clasificados para octavos, han anotado menos tantos (2) que Brasil (3) en la liguilla. Unos números que avergüenzan al pentacampeón, distinguido como el apóstol eterno del jogo bonito, el garante tradicional del espectáculo y del fútbol ofensivo.

El mejor arsenal

Pero esa fama va diluyéndose paulatinamente durante los 20 años transcurridos desde el último título. No faltan delanteros en Brasil. Quizá sea la delantera más descomunal del torneo (Antony y Raphinha en la derecha, Vinicius y Martinelli en la izquierda, Richarlison, Pedro y antes Gabriel Jesús en el centro, más Neymar y Rodrygo ejerciendo de interiores). Es un problema de eficiencia, como se ha confirmado en Qatar.

España, la más eficaz

España ha sido la selección más eficaz de la fase de grupos. Ha marcado 9 goles en 36 remates, lo que significa que aprovecha uno de cada cuatro remates. El índice de acierto es altísimo. En la cola, el polo opuesto es Brasil.

La verdeamarelha ha conectado 51 remates, la que más, empatada con Francia, y solo ha transformado tres de esos remates. Los de Richarlison en el estreno frente a Serbia y el gol de Casemiro a Suiza. Es decir, necesita chutar 17 veces para meter un gol. Francia, con esos mismos 51 intentos, ha marcado seis tantos, el doble.

Mal asunto cuando empiezan las eliminatorias y se necesita un grado de eficiencia máximo. Tal vez por eso, el cuerpo médico se esmera en arreglar el tobillo de Neymar.