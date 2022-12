Apoyo total a Luis Enrique

Las críticas de una parte del complejo entorno de la selección española hacia Luis Enrique no han hecho mella en la Federación Española de Fútbol. Su presidente, Luis Rubiales, mandó un mensaje meridiano sobre la confianza hacia su entrenador y mantuvo que sigue la tranquilidad sobre la renovación de su contrato, que expira al término del torneo.

Rubiales siguió con el discurso que ha ofrecido en el último año: “Después del Mundial, hablaremos. Estamos muy contentos con él y él también está muy contento en la selección. Pero los análisis se hacen cuando termine la competición. Él fue el primero en transmitir que quiere hablar tras el Mundial. Tanto Molina (director deportivo) como yo estuvimos de acuerdo. Por tanto, ya hablaremos de esto”.

Una de las virtudes que le gustan del entrenador es cómo comanda al grupo y dio su visto bueno a que incluso efectúe de streamer centrando la atención colectiva: “La presión está y para todos los que tenemos puestos de responsabilidad, existe. Pero la llevamos con una sonrisa y personalidad. Es bueno para el grupo y Luis Enrique canaliza el 90 por ciento de la presión. Creo que es positivo”.

Rubiales apeló a “fijarnos en nosotros, hoy en día hay partidos que se deciden por detalles, tuvimos una desconexión de cinco-diez minutos y nos ha penalizado. Estamos mejor que la mitad de selecciones que se han marchado, aunque no es suficiente consuelo porque queríamos ganar a Japón. Pero es algo que debemos borrar porque el fútbol es una apisonadora”.

Afición

Respecto al cambio de ánimo tras arrancar con la goleada frente a Costa Rica, el presidente comentó que “no sé si había euforia, estamos en un búnker y no salimos salvo reuniones institucionales. Hemos notado una conexión fuerte con la afición y esperamos que este traspié no haga que se pierda la ilusión. Jugamos un partido fuera difícil, fuera de casa porque Marruecos es la selección de todo el mundo árabe, pero estoy convencido de que vamos a ganar”.

Rubiales sigue soñando con “la imagen la tenemos todos, visualizamos a Sergio Busquets el día 18 levantando la copa, pero somos 211 federaciones en el mundo y solo lo logra una. Estamos aún con posibilidades y a ver si somos capaces de conseguirlo. Como grupo podemos ganar a cualquiera y seremos mejores que cualquiera en todos los partidos. Incluso contra Japón no creo que fuéramos inferiores, aunque hay que ver si eso nos da para ganar”

“El gol de Japón fue legal“

Por otro lado, el presidente habló de la polémica del segundo gol de Japón y defendió la actuación del VAR: “Creo que es gol porque no es la proyección o una imagen en diagonal. Es desde arriba a vista de pájaro. El balón, por tanto, no ha salido. Es 2-1 y nada que objetar”. Rubiales no quiere mirar para hacia otro lado y buscar excusas".