Fuller, el "maltratado" que busca liderar la machada de Costa Rica ante Alemania: "Estamos vivos"

El defensa anotó el tanto de la victoria ante Japón que dejó con vida a los 'ticos' después de la goleada de España: "Dios nos salvó cuando nos daban por muertos"

"Maltrataron a mi hijo, pero oré por él y en cinco minutos Dios me prometió que intercedería", aseguró su madre tras un tanto que ha convertido a los villanos en héroes

"Deberían cambiar a todos los jugadores en el próximo partido". "Una goleada impresentable en la historia de los Mundiales". "Van siete y deberían ser 10". "Ridículo internacional, España nos pintó la cara". Estos eran algunos de los comentarios que recogía y expresaba la prensa de Costa Rica después de la goleada (7-0) que recibió por parte de la selección española en su debut en Qatar. Hoy, este grupo "maltratado", sentimiento expresado por los jugadores 'ticos', quiere desafiar a la lógica superando a Alemania para clasificarse a octavos por tercera vez en su historia.

En Brasil 2014, figuras importantes que todavía hoy forman parte de La Sele, lograron alcanzar los cuartos de final del Mundial. Solo los penaltis frenaron a los Keylor Navas, Borges o Bryan Ruiz. Mejoraron la clasificación de Italia 1990, cuando Costa Rica alcanzó los octavos. A Qatar, un combinado donde los veteranos se acoplaron con nuevas figuras, el cuadro de Luis Fernando Suárez llegó tras superar una sufrida repesca frente a Nueva Zelanda. A pesar del durísimo golpe sufrido contra España, los 'ticos' lograron reponerse con un trabajado triunfo frente a Japón, que a su vez malgastó la heroica victoria conseguida contra a Alemania.

"MALTRATARON A MI HIJO"

Es una de las líneas argumentales clásicas de este Mundial. En 90 minutos, los villanos pasan a héroes y viceversa. Si hay un jugador que encarnó a la perfección este arco del personaje, ese fue Keysher Fuller (Limón, 1994), un lateral derecho que vio el hueco preciso para abrir una parábola que provocó el fallo del japonés Gonda. El tanto dejó a Costa Rica dependiendo de sí misma, lo que son palabras mayores si se tiene en cuenta que el rival es Alemania. Pero como recordó Luis Fernando Suárez, entrenador de la Sele, "lo de España fue un accidente y aún soñamos. Estamos vivos, que nos sigan teniendo en cuenta".

Si hay un lugar donde se celebró por todo lo alto el tanto de Fuller fue en Limón, una provincia en el extremo oriental del país que limita al norte con Nicaragua, donde la mayoría de la población es afrodescendiente. Durante la madrugada en la que se celebró el Japón 0 - 1 Costa Rica, Xindy, la madre del goleador, explotó de emoción. "Estoy llorando. Maltrataron a mi hijo, pero oré por él y en cinco minutos Dios me prometió que intercedería. Así fíe, él confía en Dios y sabe lo que tiene", dijo al diario local La Teja esta vendedora de comida tropical, un oficio al que también se dedicó Fuller.

"Hoy no hay 'rice and beans', vamos a festejar. A todos los que creyeron en él, gracias. Les dije que hoy era su día y que se iba a 'jalar la torta", aseguró con euforia la madre de uno de los jugadores que, por su demarcación en la defensa, recibió más críticas por su desempeño ante España. La de Fuller es otra de esas historias de héroes anónimos de los Mundiales que se recuerdan por la singularidad y lo inesperado de sus goles. A sus 28 años, ha hecho toda su carrera en el fútbol de su país. Actualmente milita en el CS Herediano, uno de los equipos importantes de Costa Rica, pero antes de ser internacional tuvo una travesía por categorías inferiores.

"NOS DIERON POR MUERTOS"

"Sé lo que me ha costado estar con la selección y llegar a primera. Este gol representa todo lo que he luchado junto a mi familia y las personas que me han ayudado para estar aquí hoy. Esto también para el grupo de Costa Rica. Pues a pesar de que nos desprecian día a día, nos hemos hecho fuertes", aseguraba el goleador costarricense después de vencer a Japón, quien se ha sentido señalado en más de una ocasión vistiendo la camiseta de los 'ticos'.

En las semifinales de la Copa Oro de 2019, falló uno de los penaltis frente a México que privaron a Costa Rica de jugar por el título. El error le convirtió en el objeto de las críticas, con las que tanto él como sus compañeros han aprendido a convivir. “A veces voy a errar y en otras acertar como todo ser humano. Pero más allá de los malos comentarios, siento que todo eso es lo que me hace más fuerte. Siempre trabajo por el bien del grupo y el trofeo que me otorgó la organización al Mejor Jugador del partido contra Japón es para todo el equipo”, manifestó Fuller.

Como su madre, el defensa costarricense es un profundo creyente. Protagonizó una de las múltiples estampas en las que los jugadores agradecen las recompensas de las deidades. "Le pedí a Dios que me diera la oportunidad, no por mí, sino por el grupo. Nos tildaron de muchas cosas y por eso se lo pedí bastante durante la noche y durante el partido. Gracias a Dios se dio, él nos salvó cuando nos daban por muertos", concluyó desde la profunda convicción y fe con la que tanto él como sus compañeros quieren derrumbar a una Alemania que imagina goleadas para no depender de nadie. "Un 8-0 es posible, pero no realista", dejaba entrever Thomas Müller, internacional germano al que tendrá que frenar Keysher si quieren seguir adelante en el torneo.