Horario, dónde ver gratis y posibles alineaciones del Japón – España del Mundial de Qatar 2022 de hoy

Dónde y cuándo ver el Japón - España del Mundial de Qatar 2022.

España cierra la fase de grupos del Mundial de Qatar ante Japón. La Selección de Luis Enrique tiene que sellar el pase a los octavos de final contra los japoneses, que también tienen opciones de clasificarse para estar entre los 16 mejores de la Copa del Mundo. España juega ante Japón, hoy en el segundo turno del día, a la vez que el Costa Rica - Alemania, para decidir qué selecciones son las que se meten en los octavos de final del Mundial de Qatar 2022.

Lo que tiene claro Luis Enrique y todos los jugadores de la Selección es que estarán en octavos de final como primeros de grupo si ganan a Japón. Las cábalas no son demasiadas porque la Selección pasará si gana a Japón, si empata o si pierde y Costa Rica no gana a Alemania, o si los alemanes no ganan por ocho tantos de diferencia al combinado capitaneado por Keylor Navas.

Horario y dónde ver el Japón - España

España juega en el segundo turno del día ante Japón. La fase de grupos se termina para el combinado nacional ante los nipones y se podrá ver en directo el Japón - España en directo a las 20.00 horas en La1 de RTVE y en Gol Mundial en Movistar +, en abierto y gratis. El Costa Rica - Alemania no podrá verse en directo, pero se podrá seguir aquí el minuto a minuto del encuentro, que también es decisivo para la Selección Española.

Tras su victoria ante Costa Rica y su empate ante Alemania, España necesita sólo un punto para estar entre las 16 mejores de esta Copa del Mundo, aunque eso dejaría el liderato del Grupo E todavía con posibilidades para el combinado costarricense si es capaz de dar la campanada ante la tetracampeona del mundo. La Selección incluso podría pasar con una derrota, pero eso ya la dejaría en manos tanto de los 'ticos' como de los germanos, con estos últimos necesitando enjugar la gran diferencia de goles respecto a la tricampeona de Europa.

De todos modos, y visto lo que está sucediendo en esta cita, el equipo que dirige Luis Enrique Martínez no querrá especular y depender únicamente de sí misma, sin mirar tampoco el rival que le tocaría en liza y que conocería antes de su partido ya que el Grupo F se cierra horas antes.

Posibles alineaciones del Japón - España

JAPÓN: Sonda; Yamane, Itakura, Yoshida, Nagatomo; Kamada, Endo, Morita; Kubo, Asano y Soma.

ESPAÑA: Unai Simón; Azpilicueta, Rodri, Laporte, Balde; Koke, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Morata y Sarabia.

--ÁRBITRO: Victor Gomes (SUD).

--ESTADIO: Khalifa Internacional.

--HORA: 20.00/La 1-Gol Mundial-Movistar+.