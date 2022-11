A falta de Benzema, más galones para Griezmann

"La desgraciada ausencia de Karim no modifica las opciones ofensivas que teníamos cuando él estaba", decía este lunes el seleccionador francés, Didier Deschamps, durante una frenética jornada de Mundial, con Leo Messi y Cristiano Ronaldo tomando también la voz, con la FIFA multiplicando la vergüenza, con la resaca de una inauguración que tanto enfureció a los qataríes por el pobre rendimiento de su selección.

Karim, de apellido Benzema, ya no está en Francia y nadie ocupa su lugar, pues Deschamps decidió quedarse con 25 efectivos en lugar de sustituir al actual Balón de Oro. Benzema ya no está, como tampoco está ya Presnel Kimpembe, caído a última hora, N'Golo Kanté y Paul Pogba, todos ellos ya jugadores veteranos y, en el caso de los tres últimos, piezas clave en los esquemas de Deschamps, determinante en el Mundial de 2018.

La acumulación de ausencias (tampoco está Christopher Nkunku) abre grietas en la solidez francesa de los últimos tiempos. Escasean los líderes con espolones, aunque Deschamps no parece preocupado por ello: "El liderazgo es algo que se consigue con el tiempo, no de un día para otro. El líder no es solo hablar, lo importante es cómo llegar con la palabra y hay jugadores que saben estimular al grupo. Se necesita experiencia y después algunos tienen más capacidad que otros, pero estoy seguro de que tenemos lo que nos hace falta".

Los veteranos

A su lado, en la Centro Nacional de Convenciones de Qatar, estaba Hugo Lloris, capitán y uno de los referentes. El otro, uno de los otros tres que supera la treintena en la convocatoria gala (además de Mandanda y Giroud) le esperaba en el centro de concentración francés y responde al nombre de Antoine Griezmann.

Pese al impacto de Kylian Mbappé en los últimos años y el indudable caché de Benzema, el del Atlético ha sido siempre el delantero predilecto de Deschamps, al que le ha entregado las llaves de 'Les Bleus'. Incluso en sus peores momentos en el Barcelona, cuando más cuestionado estaba, quien fuera campeón del mundo en 1998 siempre le ha reservado un lugar de privilegio.

Griezmann confía en revertir en Qatar un inicio de temporada en la que, por unas cosas o por otras, siempre ha ido remolque. Primero fue esa famosa cláusula de su cesión que provocó que nunca fuera titular. Arreglado ese entuerto con un acuerdo de traspaso superior a los 20 millones de euros, la pésima dinámica general del Atlético tampoco le ha permitido sonreír en exceso.

La buena noticia es que Deschamps ha recibido con buenos ojos su cambio táctico de este curso, en el que ha jugado muchas veces como un centrocampista más. "Tiene capacidad de generar un gran volumen de juego ofensivo, pero eso no impide que regrese muy bajo. A veces, cambia de posición y se encuentra en un triángulo en el centro del campo, en el inicio o durante el partido", analizó su seleccionador hace unas semanas.

Deschamps incluso baraja la opción de colocarle como tercer centrocampista en el debut frente a Australia de este martes (20.00 horas), dejando los costados para Mbappé y quizá Dembélé y alineando en punta uno de sus soldados de privilegio, Giroud. Alguna duda hay, pero ninguna de que Griezmann será de la partida, todavía más sin Benzema en la ecuación.

Noticias relacionadas