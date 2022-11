Portugal aterriza en Qatar con Cristiano señalado... ¿y suplente?

Los lusos se miden a Ghana, Uruguay y Corea del Sur con el ambiente enrarecido por la ‘rajada’ de delantero contra el Manchester United y su entrenador

Cristiano Ronaldo, durante un entrenamiento con su selección previo al Mundial. / Patricia de Melo Oliveira/ EPC

Desde hace más de tres lustros los análisis futbolísticos de Portugal se circunscribían a la forma en la que llegaba Cristiano Ronaldo a la competición en cuestión, y a señalar algún posible cómplice que pudiera ayudar al delantero de Funchal a elevar el grado competitivo de los lusos.

Con Cristiano tratando de emular al gran Eusebio los portugueses llegaron a ser campeones de la Eurocopa. Sin embargo, en los Mundiales el delantero del United no ha sido capaz de llevar a su selección a las cotas que alcanzaron con la ‘Pantera de Maputo’. El tercer puesto logrado en el 66 es la cima de las participaciones de Portugal, ya que con Cristiano solo llegaron a asomarse a los octavos en Sudáfrica y en Rusia.

En esta edición las esperanzas, por primera vez, residen más en los compañeros que en CR7. Fernando Santos lleva un grupo con futbolistas contrastados como Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Nuno Mendez, Ruben Dias, Vitinha, Joao Félix o Rafael Leao. Jugadores que invitan a pensar en un Portugal competitivo que puede convertirse en un rival incómodo para quien se cruce en su camino. Situados en el grupo H junto a Ghana (jueves 24, 17:00), Uruguay (lunes 28, 20:00) y Corea del Sur (viernes 2, 16:o0), los lusos aterrizan en Qatar salpicados por el escándalo protagonizado por Cristiano Ronaldo horas antes de arrancar la concentración.

El delantero concedió una entrevista explosiva en Inglaterra revelando que «el Manchester United intentó forzar mi salida. No sólo el entrenador, si no también el resto de personas que rodean al club. Me sentí traicionado». Para añadir posteriormente: «No respeto a Ter Hag porque él no me ha respetado a mi» . Una ‘rajada’ que el club está valorando y que podría terminar con una multa de un millón de libras y, por supuesto, con su puesta en venta. Algo que el ariete portugués persigue claramente con sus declaraciones. Pero esta entrevista, tan desafortunada como intencionada, ha salpicado a la selección y a jugadores como Bruno Fernandes, compañero en el United, que se ha mostrado muy frío con Cristiano.

Palabra de Florentino

Con el clima enrarecido y la relación del delantero con seleccionador desgastada por roces anteriores, existen dudas sobre si Cristiano será titular o si Fernando Santos optará por jugadores más asociativos como Joao Félix o André Silva. Arranca el Mundial para Portugal con Cristiano exhibiendo una vez más su egolatría, la que llevó a Florentino Pérez a advertir en aquellas escuchas: «Está loco, este tío es un imbécil, es un enfermo. Estos tíos (por Cristiano y Mourinho) tienen un ego terrible, son dos malcriados y no ven la realidad como tú. Son anormales. Con esa cara que tiene y esa manera desafiante que cae mal a todo el mundo». El epílogo de Cristiano se antoja complicado.

