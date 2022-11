Félix Sánchez Bas, el 'cruyffista' al que Qatar contrató para "jugar como Guardiola"

Qatar asume varias responsabilidades con el Mundial que comienza e inaugura este domingo (17:00 horas). La mayoría tiene que ver con cuestiones organizativas: ser el mejor anfitrión, para menguar todos los debates abiertos alrededor de una inusual cita. Pero el país tiene un deber futbolístico: confirmar que está preparado para competir en el primer nivel y que no es una mera comparsa de Ecuador, Senegal y Países Bajos en el grupo A de la cita.

La defensa del proyecto futbolístico qatarí recae en un español, Félix Sánchez Bas (Barcelona, 1975), seleccionador nacional de una federación que se convirtió en un proyecto estratégico, incluso antes de saber que Qatar sería sede del Mundial. La eclosión del fútbol en este estado no puede entenderse sin la Academia Aspire, fundada en 2004 con el objetivo de buscar jóvenes deportistas y transformarlos en atletas de alto rendimiento.

A esta entidad se unió en 2006 Sánchez Bas, después de una década de trabajo en La Masia, a la que llegó justo cuando salió Johan Cruyff, del que se declara fiel admirador. Lo hizo de la mano de Josep Colomer, quien fuera director del fútbol base del Barça. La misión desde un principio fue implantar el modelo de la cantera azulgrana en el programa estratégico de Qatar, un estado con nula tradición futbolística y, hasta ese momento, pocos recursos. "Me ofrecieron un plan a largo plazo, pero apenas había 220 profesionales inscritos", relataba el actual seleccionador de Qatar en una entrevista con Aspire Academy.

Hoy el proyecto tiene delegaciones en 18 países y es el gran suministrador de futbolistas para todas las categorías de la selección de Qatar, en la que terminó Sánchez Bas después de siete años en Aspire. Primero, fue designado entrenador de la selección sub-19, integrada mayoritariamente por jugadores que él había formado. La adaptación fue total desde el primer instante. Tanto es así que en 2014 conquistó el Campeonato sub-19 de la AFC, el más importante de la categoría.

"Cuando llegué, vi lo que había y decidí. ¿Quiénes son los mejores? ¿Puedo jugar en largo con estos jugadores si el más alto mide 1,80? No. Al final fueron ellos los que limaron el estilo", rememoraba sobre sus primeros tiempos en los combinados nacionales de Qatar. La oportunidad con la absoluta le llegó en 2017, cuando reemplazó al uruguayo Jorge Fossati, en plena fase de clasificación para Rusia 2018. Los anfitriones del Mundial de 2022 quedaron últimos.

"Llegamos con esta situación a la Copa del Golfo Pérsico, una competición muy importante aquí. Caímos en primera ronda. A pesar del mal resultado, el presidente de la federación creía que lo hacíamos", explicó Sánchez Bas en un artículo escrito por él en Coaches' Voice. En la hoja de ruta de Qatar, los plazos eran largos y la intención era desarrollar una propuesta en la que cada jugador fuera un proyecto en sí mismo. Con todas estas piezas, la meta era configurar una selección basada en el big data y que pudiera reproducir dentro de sus fronteras un juego fluido.

We dreamt about this moment for a decade, and you dared to dream with us.



Now, fight with us. Give us your loudest cheer 🇶🇦🗣



THIS IS OUR TIME! 💪#AllForAlAnnabi#ForTheLoveOfQatar pic.twitter.com/adR66B4AUW