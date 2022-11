La Inglaterra de Southgate y Kane, ante su momento para dar el golpe definitivo

Los 56 años que Inglaterra lleva sin saborear un gran triunfo no impiden que los ‘pross’ afronten el Mundial que arranca este domingo con la obligación de sentirse como parte del grupo de principales aspirantes. Tras quedarse a las puertas en Rusia 2018 y en la Eurocopa de 2021, la cita en Qatar se presenta como el ahora o nunca para un bloque que ha crecido de la mano de Gareth Southgate y que ha encontrado su líder generacional en la figura de Harry Kane.

Consolidado como uno de los grandes ‘nueves’ del mundo, el jugador del Tottenham llega a su segunda Copa del Mundo en el punto justo de madurez, convertido en un delantero total a sus 29 años y a solo dos tantos de igualar a Wayne Rooney como máximo goleador histórico de la selección. 12 dianas en 15 partidos en lo que va de Premier League acreditan el buen momento de uno de los atacantes europeos con más acierto de cara a portería y que, a la vez, es capaz de hacer mejor a todo el que le rodea con su facilidad para combinar y asociarse.

A su alrededor, Southgate ha dado rienda suelta a una generación de jóvenes talentosos y descarados que han crecido en el albor de la Premier como la Liga más dominante del mundo. 25 de los 26 convocados juegan en el campeonato local, en una muestra más del atractivo económico y futbolístico que ofrecen los clubes ingleses. Entre ellos destacan talentos precoces como Mason Mount, Phill Foden o Bukayo Saka, además de figuras ya veteranas como Raheem Sterling o Jack Grealish.

Your #ThreeLions squad for the @FIFAWorldCup! 🦁 pic.twitter.com/z6gVkRTlT3