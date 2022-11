Países Bajos vuelve a la 'Naranja mecánica' con Van Gaal, Van Dijk y De Jong

Países Bajos llega al Mundial tras haber superado el luto de no estar en Rusia 2018. Lo hace después de firmar una buena fase de clasificación en la que dejó en la cuneta, entre otras, a la Noruega de Haaland, el gran ausente en Qatar. A esto hay que sumarle que estará en la final four de la Nations (en junio de 2023 junto a España, Croacia e Italia) gracias a un gol de Virgil van Dijk, el comandante de la Oranje y la extensión en el campo de Van Gaal. Un clásico de los banquillos que ha construido un eficaz 5-3-2 donde Frenkie de Jong lleva el timón.

En su tercera etapa en el banquillo nacional neerlandés, Van Gaal ha recuperado la esencia cruyffista del cuadro con el que logró el tercer puesto en el Mundial de 2014, cuando desveló, antes de la cita, el esquema que utilizaría."Es un estilo de la vieja escuela de Países Bajos", aseguró sobre el 5-3-2, que fomenta el talento, como sucede con el mediocampista del Barça, quien recupera la frescura que mostraba en el Ajax.

Here it is. Our World Cup squad! 🦁🇳🇱#NothingLikeOranje | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/s4KMWBvJQU